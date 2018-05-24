台股盤中─美股翻紅激勵 電金股齊揚重返10900點

受美股重挫後翻紅激勵，台股一掃昨日頹勢，今 (24) 日開高後在電子股、金融股齊揚下，重返 10900 點關卡，持續往 11000 點大關邁進。分析師表示，近期國際局勢不確定性多，台股要跨越萬一關卡難度增加，短線指數仍會以震盪整理格局居多。

電子三雄今日穩步上攻，台積電以 229.5 元開高走高，漲幅近 0.5%；大立光以 3965 元開高後，一度攻上 4025 元，突破 4000 元關卡，漲幅逾 2%；鴻海則開低後翻紅，最高落在 84.4 元，漲幅近 1%。

今日金融股漲多跌少，除新光金、玉山金、中信金呈現下跌外，其餘金控股包括國票金、兆豐金、日盛金、第一金、開發金、國泰金、富邦金均呈現上漲。