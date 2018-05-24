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中央社

南亞科：DRAM環境有利 今年狀況不錯

中央社2018/05/24 11:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中桃園24日電）南亞科董事長吳嘉昭今天表示，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）位元需求將年增22%，位元供給也將增加21%，整體DRAM需求仍大於供給，市場環境持續有利，今年營運狀況不錯。

南亞科上午召開股東常會，吳嘉昭主持。吳嘉昭說，受惠DRAM市場環境有利，加上營運改善，及出售美光（Micron）全數持股貢獻，去年稅後淨利達新台幣403億元，創成立以來新高紀錄。

展望今年產業前景，吳嘉昭表示，智慧手機仍是DRAM最大應用市場，伺服器與數據中心是DRAM第2大應用市場，但位元需求成長速度已超越智慧手機。

吳嘉昭說，綜合各DRAM應用市場需求，預期今年DRAM整體位元需求將較去年增加約22%。

供給端方面，吳嘉昭表示，全球3大DRAM供應商近年多有紀律技術轉換或增加產能，保持合理供需市況，預期今年DRAM位元供給將年增約21%。

吳嘉昭說，今年整體DRAM位元需求仍大於供給量，市場環境持續有利；南亞科今年第1季每股純益已達2.39元，狀況不錯，對今年營運表現很有信心。

南亞科總經理李培瑛表示，南亞科營運策略是要在價格穩定的特殊型產品維持相當比重，但仍會視市場需求，小幅度調整產品比重。

至於股東發言提醒注意股本膨漲問題，吳嘉昭說，未來會控制股本，他心目中理想的股本是不超過300億元。

南亞科去年以來因海外可轉換公司債（ECB）轉換普通股影響，股本從274.85億元膨脹到目前的305.96億元。（編輯：李明宗）1070524

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