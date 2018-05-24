國發會：調高基本工資有助改善低薪

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）國家發展委員會副主委邱俊榮強調，有4分之1到3分之1企業的薪資水準參考基本工資，因此，調高基本工資對於改善低薪會有明顯的成效。

為解決低薪問題，行政院日前端出長短期措施，短期措施包括公部門主動加薪、薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化與提高時薪；長期措施包括增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、縮小學用落差等。

邱俊榮今天出席台灣經濟研究院舉辦的「2018年亞洲政經景氣展望研討會」。對於調高基本工資以解決低薪問題，邱俊榮指出，雖然從資料來看，企業調薪的主要參考依據是看市場同業之間的狀況，但資料也顯示，有4分之1到3分之1企業的調薪考量，包含基本工資。