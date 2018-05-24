台灣民政府涉詐欺 在美贊助貿易研討會

（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）由「華盛頓觀察家報」主辦的「審視貿易」研討會，上午在傳統基金會召開。美國兩大黨參議員先後表達看法，而這項活動的贊助單位之一，即是涉嫌非法吸金的「台灣民政府」。

由「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）主辦、「台灣民政府」贊助的這項活動，原訂邀請商務部長羅斯（Wilbur Ross）出席，但羅斯因公務需前往白宮。不過，共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）與民主黨籍聯邦參議員曼欽（Joe Manchin），則是先後上台闡述對貿易議題的看法。包括台灣民政府在內的贊助單位標誌，都印在舞台背板上，黃底、綠台灣的台灣民政府圖樣，清楚可見。