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中央社

台灣民政府涉詐欺 在美贊助貿易研討會

中央社2018/05/24 12:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）由「華盛頓觀察家報」主辦的「審視貿易」研討會，上午在傳統基金會召開。美國兩大黨參議員先後表達看法，而這項活動的贊助單位之一，即是涉嫌非法吸金的「台灣民政府」。

由「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）主辦、「台灣民政府」贊助的這項活動，原訂邀請商務部長羅斯（Wilbur Ross）出席，但羅斯因公務需前往白宮。不過，共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）與民主黨籍聯邦參議員曼欽（Joe Manchin），則是先後上台闡述對貿易議題的看法。包括台灣民政府在內的贊助單位標誌，都印在舞台背板上，黃底、綠台灣的台灣民政府圖樣，清楚可見。

桃園地檢署日前搜索「台灣民政府」祕書長林志昇家中，檢方認為他以「台灣民政府」名義吸金，涉犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌。檢方還從林志昇家中查扣新台幣約1億3000萬元現金，認定林志昇等三人有湮滅證據、串供和逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

接受「台灣民政府」贊助主辦這場活動的「華盛頓觀察家報」發行商Media DC讀者推廣專員英林（Jennifer Yingling），以電郵回覆中央社記者詢問表示，和「台灣民政府」的華府代表進行相關討論已有10週時間，「如果出現問題」，Media DC將就與「台灣民政府」未來的合作做出決定。

媒體報導，「台灣民政府」吸金詐欺所得款項，約有10億元流向不明。檢方調查，「台灣民政府」在美國有開立銀行帳戶，而美台雙方簽有刑事司法互助協定。只要台灣司法機關依程序向美方提出請求，美方可依事證判斷是否凍結涉嫌非法行為的銀行帳戶。（編輯：屈享平）1070524

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