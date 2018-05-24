美議員：川普對中貿易談判缺乏目標 美國輸了

（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）美國兩大黨參議員，今天齊對由總統川普主導的美中貿易談判不滿。共和黨參議員薩斯在一場由「台灣民政府」贊助的研討會上說，川普政府在談判中沒有清楚目標，美國輸了。

共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）與民主黨籍聯邦參議員曼欽（Joe Manchin），今天在由「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）主辦、「台灣民政府」贊助的「審視貿易」研討會中，公開表示川普政府對中國的貿易談判沒有清楚的戰略與目標，對此感到憂心。

薩斯指出，貿易逆差並非美中雙邊經貿關係中的主要問題，中國長期在貿易上的許多糟糕作為，像是竊占智慧財產權，才令人詬病。現在還要以「中國製造2025」企圖主導科技產業，這才是最根本問題，雖然川普政府勇於在這些問題上發聲，但具體行動及在談判上展現的做法，他並不認為有清楚目標，他不覺得美國贏了。