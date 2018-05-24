美議員：川普對中貿易談判缺乏目標 美國輸了

（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）美國兩大黨參議員，今天齊對由總統川普主導的美中貿易談判不滿。共和黨參議員薩斯在一場由「台灣民政府」贊助的研討會上說，川普政府在談判中沒有清楚目標，美國輸了。
共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）與民主黨籍聯邦參議員曼欽（Joe Manchin），今天在由「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）主辦、「台灣民政府」贊助的「審視貿易」研討會中，公開表示川普政府對中國的貿易談判沒有清楚的戰略與目標，對此感到憂心。
薩斯指出，貿易逆差並非美中雙邊經貿關係中的主要問題，中國長期在貿易上的許多糟糕作為，像是竊占智慧財產權，才令人詬病。現在還要以「中國製造2025」企圖主導科技產業，這才是最根本問題，雖然川普政府勇於在這些問題上發聲，但具體行動及在談判上展現的做法，他並不認為有清楚目標，他不覺得美國贏了。
雖然和川普同為共和黨人，但薩斯不認同美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。他說，TPP本來是美國領導、讓中國感到害怕的貿易團體戰，但現在川普想利用雙邊協定、也就是單以美國之力要求中國改正貿易行為，但過去一週與中國談判，他不知道美國的目標為何，只看到媒體報導川普政府宣稱美國贏了，除了中國多買些美國農產品之外，中國糟糕的貿易作為，並沒有解決。
曼欽則直指中興通訊案，他說，一家違反美國法律、出口產品給伊朗及北韓，遭商務部重罰的中國企業，川普卻為這種公司說情，這是關乎國家安全的問題，他不認同川普政府的做法，也強調國會會有行動，阻止縱放中興。（編輯：屈享平）1070524