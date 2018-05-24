土耳其里拉重貶央行急升息 衝擊艾爾段選情

（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其大選僅剩一個月之際，里拉近來不斷貶值，不僅可能衝擊總統艾爾段的競選活動，甚至還會左右選民投票行為，一場可能極為嚴重的危機正席捲而來。

法新社報導，土耳其中央銀行今天召開緊急會議後，調高利率300個基準點，顯示情況的嚴重性。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）總把自己描繪為土耳其經濟的捍衛者，他說，土耳其經歷2000至2001年金融危機之後，成長和投資在他執政期間都已擴大。

但里拉兌美元匯率自艾爾段4月18日宣布提前大選以來，已貶值近19%，顯示經濟對艾爾段而言可能是負擔，而不是拉抬。