廣編／e化服務生力軍　兆豐銀機器人客服24小時待命

隨著智慧型裝置的普及，提升行動金融服務已成為各家銀行業必修課題，兆豐銀行為了讓廣大的客戶能獲得更優異的全方位快速服務，近來成功打造智能機器人客服，24小時全天候為客戶隨時待命服務！即日起，民眾可透過各式連網裝置，如手機、平板電腦、個人電腦，直接進入兆豐銀行官網，點選網站頁面右方的「線上客服」功能，便可於對話視窗中，以文字訊息方式與機器人聊天互動，輕鬆獲得想詢問的資訊。
打破過往需致電客服專線尋求真人解答的模式，「線上客服」能24小時不受地區或環境限制為顧客提供服務，大幅減少客戶在電話線上等待的時間，提高服務品質。凡是對兆豐銀行的產品或活動有不了解之處，民眾均可於智能客服獲得想要的資訊，倘若人在國外，24小時的「線上客服」更會是好幫手，能免除國際電話的冗長等待時間與高額通話費，為民眾立即提供諮詢服務。
除了正式推出機器人「線上客服」外，兆豐銀行在其他e化服務上也相當積極，今年初領先推出的手機「線上辦卡」服務，提供民眾更加便利的辦卡途徑！無論是已持有兆豐銀行信用卡的卡友，亦或持有其他銀行信用卡用戶，皆可透過手機進行快速申辦兆豐銀行信用卡之業務，不限時地只需透過智慧型手機快速輸入個人資料及卡片資訊，三分鐘內便可迅速完成辦卡，有效滿足顧客辦卡需求，建議民眾不妨多加運用，享受e化服務的便利性！