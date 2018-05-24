廣編／e化服務生力軍　兆豐銀機器人客服24小時待命

隨著智慧型裝置的普及，提升行動金融服務已成為各家銀行業必修課題，兆豐銀行為了讓廣大的客戶能獲得更優異的全方位快速服務，近來成功打造智能機器人客服，24小時全天候為客戶隨時待命服務！即日起，民眾可透過各式連網裝置，如手機、平板電腦、個人電腦，直接進入兆豐銀行官網，點選網站頁面右方的「線上客服」功能，便可於對話視窗中，以文字訊息方式與機器人聊天互動，輕鬆獲得想詢問的資訊。

打破過往需致電客服專線尋求真人解答的模式，「線上客服」能24小時不受地區或環境限制為顧客提供服務，大幅減少客戶在電話線上等待的時間，提高服務品質。凡是對兆豐銀行的產品或活動有不了解之處，民眾均可於智能客服獲得想要的資訊，倘若人在國外，24小時的「線上客服」更會是好幫手，能免除國際電話的冗長等待時間與高額通話費，為民眾立即提供諮詢服務。