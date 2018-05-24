神秘董座葉簡明案發酵 上海華信陷償債壓力

（中央社記者張淑伶上海24日電）中國大陸神秘富商葉簡明3月1日被曝遭到當局調查後，中國華信能源的母公司上海華信陷入債務糾紛與多起訴訟。
葉簡明是中國華信能源有限公司董事長，中國華信雖是民營企業，但卻是在具壟斷性質的能源產業裡具有國際布局的油氣供應商，公司曾4度進入「財星」雜誌世界500強企業榜單，陸媒形容是家「知名而神秘」的企業。
中國華信和上海華信3月初都曾發表聲明，指針對葉簡明被查的報導「沒有任何事實依據」，集團運營正常。
儘管如此，根據每日經濟新聞及中國經營報的新媒體等深度報導，葉簡明不能正常履職後，中國華信及其關聯公司風光不再，負債、訴訟、金融產品違約接踵而至。
目前，上海華信正遭遇空前的債務償還壓力。公司一筆人民幣20億元（約新台幣94億元）債券已逾期未兌付。接下來在5月、6月、7月和8月，共有81億元的超短期融資券需兌付，11月有一期規模為20億元的中期票據面臨兌付。
除了超短期融資券，2020年到期的中期票據總額為50億元。截至22日，上海華信目前未兌付的各類信用債數量共計有13支，本金總規模高達296億元。
報導說，從上海華信已披露的公開信息可看出，其與多家金融機構的關係正在惡化，當前上海華信正陷入「金融合同糾紛」等訴訟。在天津、河南、山東的最高人民法院、福建福州的中級人民法院和上海長寧區人民法院，都有上海華信持股被凍結的案件正在審理。
在此情況下，上海華信如何能繼續完成對外收購計畫受到質疑。
截至2017年9月，上海華信重大對外投資共4項，包括總投資額9.8億歐元收購捷克J&T金融集團50%股份，20億元認購上市公司徐工集團工程機械股份有限公司7.38%股份，6.8億美元收購哈薩克國家石油公司國際公司（KMGI）51%股權，以及18億美元購買阿布達比ADCO陸上油田租讓合同區塊4%權益。（編輯：林克倫）1070524