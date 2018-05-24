神秘董座葉簡明案發酵 上海華信陷償債壓力

（中央社記者張淑伶上海24日電）中國大陸神秘富商葉簡明3月1日被曝遭到當局調查後，中國華信能源的母公司上海華信陷入債務糾紛與多起訴訟。

葉簡明是中國華信能源有限公司董事長，中國華信雖是民營企業，但卻是在具壟斷性質的能源產業裡具有國際布局的油氣供應商，公司曾4度進入「財星」雜誌世界500強企業榜單，陸媒形容是家「知名而神秘」的企業。

中國華信和上海華信3月初都曾發表聲明，指針對葉簡明被查的報導「沒有任何事實依據」，集團運營正常。

儘管如此，根據每日經濟新聞及中國經營報的新媒體等深度報導，葉簡明不能正常履職後，中國華信及其關聯公司風光不再，負債、訴訟、金融產品違約接踵而至。