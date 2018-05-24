稱可修復視神經 台灣綠蜂膠廣告違規數最多

（中央社記者張茗喧台北24日電）稱可降血脂、瘦身不實療效的食品廣告屢見不鮮。食藥署今天公布最新稽查結果，宣稱可修復視神經的「台灣綠蜂膠」違規次數最多，去年違規多達70次的「南極冰洋磷蝦油」再上榜。
衛生福利部食品藥物管理署為加強監控常刊播節目性廣告之電視節目，今天以新聞稿公布1到4月執行「107年度加強節目性廣告監控專案」稽查結果，這項專案共監控電視廣告計958件，共查獲58件疑涉違規廣告，其中食品廣告占93.1%最多。
食藥署企科組科長江仟琦受訪時表示，宣稱可修復視神經並使其再生的「台灣綠蜂膠」違規次數9次居冠，其次是宣稱可紓緩疼痛的「二型膠原蛋白（膠股力）」違規7次。
去年違規逾70次、挨罰逾新台幣50萬元的「南極冰洋磷蝦油」也再次上榜，在廣告中宣稱可分解心血管脂肪、內臟脂肪、皮下脂肪等不實療效；另外，像是宣稱可降低罹癌風險的「枸杞鮮果汁」及宣稱可降膽固醇的「蜂王漿」也分別違規3次，位居第4、5名。
江仟琦說，近年愈來愈多食品業者會透過談話性節目宣傳健康食品，言談中，宣稱這些食品有神奇的療效，吸引民眾誤信購買，通通都是違法行為。
江仟琦表示，食品廣告誇大不實可依「食品安全衛生管理法」開罰4萬元至400萬元，食品宣稱療效則可依同法開罰60萬元至500萬元；今年5月起，也再次明訂食品廣告開罰原則，除了將依按規次數大幅提高罰鍰金額，也可要求下架並撤照。
食藥署呼籲，食品僅提供人體所需營養素及熱量，並不具任何療效，如有身體不適的情形，應儘速尋求正規醫療管道就醫，凡是內容太神奇、太吸引人的食品廣告，切勿輕信。（編輯：梁君棣）1070524