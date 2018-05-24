稱可修復視神經 台灣綠蜂膠廣告違規數最多

（中央社記者張茗喧台北24日電）稱可降血脂、瘦身不實療效的食品廣告屢見不鮮。食藥署今天公布最新稽查結果，宣稱可修復視神經的「台灣綠蜂膠」違規次數最多，去年違規多達70次的「南極冰洋磷蝦油」再上榜。

衛生福利部食品藥物管理署為加強監控常刊播節目性廣告之電視節目，今天以新聞稿公布1到4月執行「107年度加強節目性廣告監控專案」稽查結果，這項專案共監控電視廣告計958件，共查獲58件疑涉違規廣告，其中食品廣告占93.1%最多。

食藥署企科組科長江仟琦受訪時表示，宣稱可修復視神經並使其再生的「台灣綠蜂膠」違規次數9次居冠，其次是宣稱可紓緩疼痛的「二型膠原蛋白（膠股力）」違規7次。