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中央社

冷凍方舟保存標本 侏羅紀可能真實上演

中央社2018/05/24 12:05
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北24日電）林務局跟中研院積極保育台灣的生物多樣性，並推動冷凍方舟計畫，保存近4000種動物冷凍標本，未來可用於復育已滅絕的動物，侏羅紀公園恐龍復活的情節，也可能真實上演。

電影侏羅紀公園裡描述，科學家利用琥珀裡的蚊子血，取得恐龍DNA後，將恐龍復活，現在電影情節或許有一天也可能真實上演。

中央研究院生物多樣性中心及林務局今天共同舉辦「建臺灣冷凍方舟，記雲端生命百科，存物種永續未來」記者會。

會中中研院生物多樣性中心前執行長邵廣昭表示，台灣目前已經有將近6萬種物種，其中8000種更是台灣特有種生物。

因此為了減緩或降低生物多樣性損失的害處，中研院跟林務局等相關單位，用液態氮低溫的方式，保存國內外生物遺傳物質的「台灣野生動物冷凍遺傳物質典藏中心」建置計畫（冷凍方舟計畫）。

冷凍方舟計畫可以提供生物多樣性的永久保存外，更能監控生物多樣性的改變，並可應用在未來全球高度競爭的生化與生物技術領域，甚至可用於復育已滅絕的動物。

除了保存生物遺傳物質外，研究學者也推動建立「生命條碼」，透過生命條碼，可以找到更多新的物種。

中研院生物多樣性研究中心博士後研究員黃世彬舉例，走私的動物製品都已經不是原貌，但透過生命條碼就可以鑑定出到底是什麼樣的動物、什麼樣的亞種等。

目前各典藏庫典藏3926種、1萬3063件的野生動物冷凍標本，以及1983種的3796筆生命條碼序列資料；真菌及微生物典藏則已收集1177種，1058件乾標本及1166件活菌株，1687筆生命條碼資料。

中研院跟林務局2011年也響應國際生命大百科計畫，秉持自己的物種自己寫的精神，號召各界共同建置台灣生命大百科線上資料開放平台，並預計推出APP供民眾查詢瀏覽。

平台收錄2萬1642筆物種解說，涵蓋台灣5萬9200種已知物種的1/3，累積物種圖片2萬4000張，並採用創用CC公眾授權條款，免費開放各界使用。（編輯：施燕飛）1070524

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