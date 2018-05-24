藍反對立院增委員會減召委 綠：可下屆實施

國民黨立法院黨團上午召開記者會，黨團書記長李彥秀說，將雙召委改成單一召委，這對國家重大議案的影響是什麼？就是單一召委若對社會矚目的焦點不排案，立委就無法質詢，就可以掩蓋政府施政的無能。

立法院司法及法制委員會今天逐條審查國會改革相關修法，民進黨立委段宜康提出立法院組織法部分條文修正草案，希望將立法院的委員會從現行的8個增為12個，各委員會召集委員從現行的兩人減為一人。

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷台北24日電）立法院司法及法制委員會今天討論國會改革相關修法，國民黨立委對民進黨立委段宜康提案增加委員會、減少召委數目不滿。段宜康說，可訂日出條款，下屆立法院再實施。

與會的國民黨立委賴士葆說，若要增加成12個委員會，以目前立委的人數，一個委員會約有9到10席的立委，一些冷門委員會可能只有8席；一個委員會只有8席立委是什麼意思？就是有2個立委簽到就可以開會，這樣的立法品質不覺得很可怕嗎？

民進黨立法院黨團國會改革小組召集人李俊俋告訴中央社記者，國會到底有幾個委員會，是要看如何監督行政機關，立法院過去曾多次調整委員會的數目。

他說，這一波的政府組織改造從2010年走到現在，雖然還沒完成，但是也大致底定，但是立法院社會福利及衛生環境委員會，未來可能必須負責勞動部、衛生福利部、環境資源部等三大部，分量實在太重了，因此認為有調整的必要。

他表示，立法院委員會數目的調整，也可能訂出日出條款，可能第十屆立委或是之後才開始適用，與目前各黨團的立委人數無關。

在單一召委的部分，李俊俋說，目前兩個召委不同政黨，變得難以完成立法計畫，甚至發生搶排案的狀況，立法院應該建立委員會中心主義，讓最資深的立委擔任召委，推出立法計畫，這樣立法才會完整，相關修正是為了讓國會變成更有效率的立法機關。

他說，國民黨團不要以小人之心度君子之腹，相關修法最快也要第十屆立委才會執行。

段宜康上午在立法院司法及法制委員會表示，有關制度的變革，談完不宜馬上實施，可以訂出日出條款，立法院下一屆或是往後再實施。

他說，立法院為了有效監督，其實應該業務更分化，如果12個委員會、每個委員會的立委人數變少了，每個立委的職權會變大、更扁平化，對監督部會可以有更多的時間與資源來處理。

此外，司委會今天的會議主席段宜康原本希望不要宣讀新增的提案內容，但國民黨立委林為洲等人表達反對。

國民黨立委許毓仁說，議事人員宣讀條文滿辛苦的，立法院是否可以編列預算提供機器人讀稿機，減輕議事人員負擔。立法院秘書長林志嘉說，努力看看、不排斥。（編輯：張均懋）1070524