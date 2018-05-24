屏東麟洛鄉前現任鄉長涉貪遭起訴

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東麟洛鄉前、現任鄉長李新煌及蔡志和涉及鄉公所工程弊案，合計收受回扣新台幣710萬元，屏東地檢署今天偵查終結，將兩人與4名相關承包廠商依貪污治罪條例提起公訴。

屏東地檢署上午發布新聞稿指出，李新煌與蔡志和先後擔任麟洛鄉鄉長，而蔡志和在李新煌擔任鄉長期間是鄉公所秘書，從民國102年底至105年9月間預算金額1000萬元至3000餘萬元不等的8項道路類工程採購案，收受黃姓等相關承包商得標工程款5%至15%的回扣賄款，兩人合計收受710萬元。

檢察官將李新煌、蔡志和及黃姓等相關承包商4人分別依貪污治罪條例提起公訴。