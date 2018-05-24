彰化女童疑遭虐打死亡 彰檢相驗查死因

（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）彰化縣一名5歲女童疑遭受託照顧者姨丈楊姓男子虐打，女童昨天傷重不治，彰化地檢署今天率同法醫師相驗後排定解剖期程，查明女童死因及生前遭虐待情形。

彰化縣田尾鄉一名5歲女童疑被24歲姨丈楊姓男子長期毆打，身體有多處新舊傷、肛裂、顱內出血，傷勢嚴重陷入昏迷，雖然彰化基督教醫院極力搶救，但女童仍因心肺功能衰竭，昨天下午4時37分死亡，家屬同意放棄急救。

彰化地檢署表示，承辦檢察官得知，立即指示司法警察將女童遺體移往殯儀館，今天上午率同法醫師相驗後排定解剖期程，以查明女童死因及生前遭虐待情形，，並請犯罪被害人保護協會積極聯繫並慰撫死者家屬，以確保被害人權益。