影／挺性專區！奧客強挖下體　「L小姐」訴性工作者辛酸

童仲彥日前與性工作者「 L 小姐」接觸，了解從事性工作的各種難處與困境。童仲彥表示：「我知道，推性專區這個議題，是飛蛾撲火，但沒有衝擊，那有火花？沒有燃燒，那有光明？誰能照亮暗處，阿童相信，暗處也有正義！孱弱的Ｌ小姐都勇敢站出來了，我們呢？」

積極推動設立性專區的台北市議員童仲彥，今（ 24 ）日公布他訪談性工作者「 L 小姐」的影片，「 L 小姐」在訪談中提到「合法後，對我們比較有保障，不用再躲警察。」

「 L 小姐」表示，成立性專區不是要鼓勵每個男人都來嫖妓，「不是每個人都有老婆、性伴侶或是男女朋友的，還是會有需要的時候。」目前「 L 小姐」是 4 個孩子的媽媽，為了在社會上生存，「我必須要從事這份工作，才能養活 4 個小孩。」

童仲彥也問到是否曾被客人欺負，「 L 小姐」說：「有啊，轉奶頭的啊、咬奶頭的啊，不讓他挖還會說：『我花這麼多錢還不能怎樣怎樣…』」，但是遇到了這種情況，「 L 小姐」也只能跟客人說：「老闆不要這樣啦，我如果被妳玩壞掉，我要怎麼上班？」



▲「 L 小姐」表示，在欠債最高峰時，曾經連續三個月吃避孕藥不讓月經來，遇到奧客也沒有管道能夠訴苦。（圖／翻攝自 Youtube ）

童仲彥在臉書表示：「訪問 L 小姐後，心情一直是沈重的，聽故事者承受不了故事主角的壓力，您能想像她所經歷的，有多沉重嗎？在學校，我忍不住觸摸了牆上的壁畫，小朋友天真的筆觸下，對比的是， L 極殘酷的生活現實。揹負一身債務的她，養了四個小孩，其中有兩個是幫親人養的，再苦，都改變不了 L 的大愛與付出。」

網友看完訪談影片也非常感動，紛紛留言「性工作不是工作嗎？為什麼要被政府打壓？」「真的應該合法化，保障雙方」、「支持合法化，推行性專區，保障雙方權益，小姐也是人」、「這些人也是努力的在生活，人的品德不是用工作來論高低好壞」。