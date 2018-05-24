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娛樂

「陶敏敏」簡廷芮落髮30公分好清爽　自爆7天沒洗頭

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/24 14:29
▲簡廷芮單飛出輯。（圖／阿爾發音樂提供 , 2018.05.24）
▲簡廷芮單飛出輯。（圖／阿爾發音樂提供 , 2018.05.24）

在2014年出道的女子團體「Dears」因為合約屆滿，團員小安為了去日本唸書而選擇離團，去實現再當一次學生的願望，因此團體目前呈現單飛不解散的狀態，而簡廷芮（Dewi）將於6月15日單飛出輯推出首張個人迷你專輯《大衛女孩》，簡廷芮表示：「很佩服小安勇敢追夢的勇氣也很支持他，歌壇的事就先交由我來打拚吧！」

簡廷芮在電影《我的少女時代》中，飾演校花陶敏敏，也曾在華劇《稍息立正我愛你》裡扮演「白白」。始終以長髮形象示人的她，這次鼓起勇氣剪掉了從國小2年級就開始留的長髮，剪掉了約30公分的頭髮，及肩的長度展現出成熟感。她透露：「以前長頭髮的時候不愛洗頭還曾破紀錄7天沒洗頭，現在剪短了頭髮感覺好輕盈，縮短了吹乾頭髮的時間多了時間可以練唱、做運動。」


▲簡廷芮剪掉從小二就留長的飄逸長髮，首次以短髮模樣示人。（圖／阿爾發音樂提供 , 2018.05.24）

不僅剪掉長髮，簡廷芮更展現了2年來的健身成果，兩年來搭配運動與飲食目前體脂肪含量是18%，目前維持每周健身5天，每天進食100克的蛋白質，簡廷芮開玩笑的表示：「3年前走金馬紅毯時穿的貼身禮服讓我大受打擊，當下便決心一定要把屁股練出來，先天沒有相信後天努力總可以吧！現在終於把屁股找出來也跟它混熟了！」

關鍵字簡廷芮
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