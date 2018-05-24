「陶敏敏」簡廷芮落髮30公分好清爽　自爆7天沒洗頭

在2014年出道的女子團體「Dears」因為合約屆滿，團員小安為了去日本唸書而選擇離團，去實現再當一次學生的願望，因此團體目前呈現單飛不解散的狀態，而簡廷芮（Dewi）將於6月15日單飛出輯推出首張個人迷你專輯《大衛女孩》，簡廷芮表示：「很佩服小安勇敢追夢的勇氣也很支持他，歌壇的事就先交由我來打拚吧！」

簡廷芮在電影《我的少女時代》中，飾演校花陶敏敏，也曾在華劇《稍息立正我愛你》裡扮演「白白」。始終以長髮形象示人的她，這次鼓起勇氣剪掉了從國小2年級就開始留的長髮，剪掉了約30公分的頭髮，及肩的長度展現出成熟感。她透露：「以前長頭髮的時候不愛洗頭還曾破紀錄7天沒洗頭，現在剪短了頭髮感覺好輕盈，縮短了吹乾頭髮的時間多了時間可以練唱、做運動。」