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晶電擬一拆三拚轉型 股價爆量勁揚

中央社2018/05/24 12:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北24日電）晶電成立21年以來，首度宣布將分拆，年底前擬將三大事業獨立成晶電企業、晶電半導體與晶電科技3家公司，未來不排除獨立上市，轉機題材激勵今天股價爆量盤中大漲逾8%。

LED晶片龍頭晶電目前已經將旗下區分為三大事業，包含負責LED以及雷射的「晶電企業」，負責VCSEL、電力電子元件代工的「晶電半導體」、負責模組與元件事業的「晶電科技」，擬將三大事業獨立成3家公司。初期將以晶電企業持股另外2家公司，未來不排除獨立上市。速度最快的有可能是負責VCSEL代工的晶電半導體。

晶電總經理周銘俊表示，晶電在LED的核心技術之下，未來20年將放眼三五族半導體業務，期望跨入半導體代工領域。

受到分拆消息面、轉機題材激勵，晶電今天股價跳空大漲，盤中漲幅逾8%，最高來到41.2元，一口氣收復週線與月線，並爆出6.8萬張的巨量，昨日收盤成交量約2.2萬張。

但美系外資認為，普通照明和背光需求依然疲軟，晶電第2季營運仍然低迷，新的長期重組計畫令人鼓舞，但要有協同增效作用仍需要時間，維持「減碼」評等，目標價32.4元。

晶電首季營收51.47億元，季減13.3%，年減約1成，美系外資先前表示，中國大陸LED廠持續開出新產能，晶電受到藍光LED晶片殺價競爭的影響，第一季毛利率僅17.2%，季減4.4個百分點、年減2.5個百分點，拖累營業利益率季減4.6個百分點、年減4.8個百分點至2.5%，遠低於市場預期的營業利益率6%，晶電首季稅後盈餘3.99億元，每股盈餘0.37元。（編輯：楊玫寧）1070524

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