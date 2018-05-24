晶電擬一拆三拚轉型 股價爆量勁揚

（中央社記者江明晏台北24日電）晶電成立21年以來，首度宣布將分拆，年底前擬將三大事業獨立成晶電企業、晶電半導體與晶電科技3家公司，未來不排除獨立上市，轉機題材激勵今天股價爆量盤中大漲逾8%。

LED晶片龍頭晶電目前已經將旗下區分為三大事業，包含負責LED以及雷射的「晶電企業」，負責VCSEL、電力電子元件代工的「晶電半導體」、負責模組與元件事業的「晶電科技」，擬將三大事業獨立成3家公司。初期將以晶電企業持股另外2家公司，未來不排除獨立上市。速度最快的有可能是負責VCSEL代工的晶電半導體。