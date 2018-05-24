立委指違法赴中 吳茂昆：有申請

（中央社記者龍柏安、陳至中台北24日電）中國國民黨籍立委柯志恩今天質疑，教育部長吳茂昆任職國科會主委期間，曾違法到中國大陸杭州參加學術會議。吳茂昆表示，有依規定申請。

吳茂昆今天到立法院教育及文化委員會備詢，柯志恩質詢時拿出相關文件，指吳茂昆於民國94年間曾前往中國蘇州參加國際科學理事會，兩天後轉往杭州參加高新技術高峰會議。

柯志恩質疑，吳茂昆僅有依法申請前往蘇州，到杭州的行程則未申請，涉及違反「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」。

對此，吳茂昆強調在他的記憶中，兩個行程都有申請。但柯志恩緊追不放，強調已詢問過科技部（前國科會），吳茂昆任職主委期間僅有前往中國一次，參加蘇州的國際科學理事會，並無杭州的行程。