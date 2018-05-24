警消基層加薪方案 行政院會通過

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院會今天通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，每月所得可增加新台幣1370元，約6.6萬人受惠。後續將會銜考試院送立法院審議。

內政部長葉俊榮出席院會後記者會時表示，草案將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額，將從現行500元，提升1級至525元，現職人員每月所得可增加1370元；退休後也可提高退休所得，每月約增加1600元。

葉俊榮說，全國警正四階以下基層警消與海巡警察官約6萬6000多人，修法通過後，第1年立即受惠者，即目前年功俸已達到500元者約有2萬8242人、第2年增加1371人、第3年起再增加873人，即上路3年就有約半數基層警消可受惠，每年約需預算7億多元。