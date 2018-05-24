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中央社

警消基層加薪方案 行政院會通過

中央社2018/05/24 12:36
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北24日電）行政院會今天通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，每月所得可增加新台幣1370元，約6.6萬人受惠。後續將會銜考試院送立法院審議。

內政部長葉俊榮出席院會後記者會時表示，草案將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額，將從現行500元，提升1級至525元，現職人員每月所得可增加1370元；退休後也可提高退休所得，每月約增加1600元。

葉俊榮說，全國警正四階以下基層警消與海巡警察官約6萬6000多人，修法通過後，第1年立即受惠者，即目前年功俸已達到500元者約有2萬8242人、第2年增加1371人、第3年起再增加873人，即上路3年就有約半數基層警消可受惠，每年約需預算7億多元。

葉俊榮表示，警消人事結構特殊，有80%以上是基層，相當難升遷，因此以俸級陞遷代替職務陞遷，適度彌補現行制度上基層警消陞遷不易的困境。草案修正通過後，今年底打完考績，年功俸已達到500元的2萬8242人就可適用，明年1月就會加薪。

行政院發言人徐國勇轉述，行政院長賴清德上午在院會表示，警消人員業務性質特殊，具高度危險性，為體恤基層警消人員辛勞、激勵士氣，並吸引人才留任，本次修法有其必要性。

賴清德表示，本案所需增加經費，中央部分請主計總處全力支援，地方部分則請內政部積極與各地方政府溝通協調，並請主計總處提供協助。草案送請立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。(編輯：陳永昌) 1070524

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