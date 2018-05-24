全家鮮食業績拚年增2成 估咖啡年銷量破億杯

連鎖超商全家 (5903-TW) 在開出福比麵包廠後，有效改良商品並推陳出新，麵包銷售業績持續看漲，全家表示，除了將麵包列為超商的「白金」外，還有被視為「黑金」的咖啡、「黃金」的夯番薯，皆將持續作為鮮食成長動能，設定全年鮮食業績要達年增 20-30% 的高標，其中，光是咖啡就要賣 1.2 億杯。

全家說明，超商咖啡是鮮食銷售主要動能，光是去年就賣出 1 億杯，等於全台逾 3000 家店舖每日可銷出近 90 杯，共創造 35 億元的營收，目標今年光是咖啡營收還要再成長至 42 億元，年增 20%，以每杯均價 35 元計算，等於要賣出 1.2 億杯。