基隆聯合婚禮秒殺 新人深夜自備椅子排隊

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）基隆市聯合婚禮今天上午受理報名，30對名額一小時就已經額滿，林姓男子和未婚妻楊姓女子深夜從宜蘭趕回基隆，自備椅子排了8小時，搶得頭香。

林男受訪說，從臉書（Facebook）得知聯合婚禮不僅有禮品能拿，就連婚紗也有廠商贊助，加上還能抽麗星郵輪及iPad，讓他十分心動，因僅限30對名額，擔心很快被秒殺，才與未婚妻深夜時自備椅子前來排隊。

民政處宗教禮儀科長林陳儒上午6時許開始發放號碼牌，一樓屋簷下排了10幾位民眾，他趕緊請民眾上樓並打開冷氣，直到上午8時開始受理報名，約一小時後30對名額就已額滿，另有5對新人備取。