好市多將進駐上海 遭陸民爆料曾挺台獨

（中央社台北24日電）即將入駐上海浦東的美國連鎖超市好市多（Costco），日前被中國民眾檢舉有支持台獨傾向，好市多的中國合作企業－上海浦東康橋（集團）有限公司昨天發函敦促好市多回應。
中共黨媒人民日報海外版官網海外網22日報導，一名從上海到美國留學、畢業後留在美國工作的馬姓民眾爆料指出，好市多2016年曾發過一封致歉信表示「台灣是一個國家」，最近臉書（Facebook）上有人又舊事重提。
馬姓民眾說，看見好市多即將在上海開店的消息，十分氣憤。「它一邊企圖賺中國人的錢，一邊又大言不慚地表達台獨立場，Costco應該就此事給全體中國人一個道歉。」
據海外網報導，馬姓民眾提到的致歉信是「台灣人公共事務會和賴言厚及梁靖偉」，於2016年4月20日在臉書發布的一則訊息：「我們經常給各個企業、政府機構和組織寫信，制止對方在提及台灣時，使用『是中國的一個省』這樣的表述。上個月，我們發現，在Costco的網上招聘啟事中，台灣被列入『省份』而不是『國家』選項。」
台灣人公共事務會（FAPA）時任主席陳彼得為此寫信抗議。FAPA後來收到好市多人力資源和風險管理高級副總裁卡蘭（Patrick Callans）的致歉信。
信中承認，國家列表中沒有台灣這一選項純屬疏忽，將盡快修正。並說明好市多在台灣有分店，認同「台灣是一個國家」。
海外網報導，上述消息引發中國網友關注，要求好市多公司以及康橋集團給中國消費者一個說法。
據報導，上海國有企業康橋集團行政部楊姓主管表示，相關人員23日一早就先電話聯繫好市多業務部人員。康橋並著手起草函文，中午在未收到對方任何回應的情況下，康橋集團招商服務部代表集團向好市多公司正式發函。
同時，康橋集團向上級指導部門－上海浦東新區商務委員會匯報溝通，希望在政府的支持下，敦促好市多回應此事。（編輯：馮昭/林克倫）1070524