好市多將進駐上海 遭陸民爆料曾挺台獨

（中央社台北24日電）即將入駐上海浦東的美國連鎖超市好市多（Costco），日前被中國民眾檢舉有支持台獨傾向，好市多的中國合作企業－上海浦東康橋（集團）有限公司昨天發函敦促好市多回應。

中共黨媒人民日報海外版官網海外網22日報導，一名從上海到美國留學、畢業後留在美國工作的馬姓民眾爆料指出，好市多2016年曾發過一封致歉信表示「台灣是一個國家」，最近臉書（Facebook）上有人又舊事重提。

馬姓民眾說，看見好市多即將在上海開店的消息，十分氣憤。「它一邊企圖賺中國人的錢，一邊又大言不慚地表達台獨立場，Costco應該就此事給全體中國人一個道歉。」