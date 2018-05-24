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中央社

柯文哲：與宋楚瑜關係好 會出席親民黨活動

中央社2018/05/24 12:53
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北24日電）對於親民黨台北市議員將與無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，台北市長柯文哲今天表示，因為他與親民黨主席宋楚瑜關係很好，會出席這場6月舉行的記者會。

媒體報導，3名親民黨台北市議員選將將結合3名無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，預定6月上旬舉辦記者會，屆時將邀柯文哲站台，宋楚瑜也可能現身記者會。

柯文哲上午出席「松山老人服務暨日間照顧中心」與健康托嬰中心聯合開幕典禮後受訪，媒體詢問柯文哲，出席記者會是否意味將與親民黨議員結盟。

柯文哲說，「其實也不要說結盟嘛」，他重申一貫立場，就是朋友要多，敵人要少；而且「我大概一、兩個月都會跟他（指宋楚瑜）講話，本來關係就很好」。

對於民主進步黨決定自提台北市長參選人後，黨籍市議員一直與他保持距離，柯文哲表示，這應該是短期現象，在民進黨提名市議員參選人之前，「他們當然要先避諱一下」。

媒體也詢問，民進黨內被視為「友柯」的市議員，近來對他避之唯恐不及。柯文哲說，這也是台灣政治很大的問題，藍綠兩極對立，不是朋友、都全部要變成敵人，「我倒覺得應該倒過來，應該說不是敵人、就都是朋友」，整個台灣的政治思維真的需要大幅地調整。（編輯：唐聲揚）1070524

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