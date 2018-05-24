柯文哲：與宋楚瑜關係好 會出席親民黨活動

（中央社記者陳妍君台北24日電）對於親民黨台北市議員將與無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，台北市長柯文哲今天表示，因為他與親民黨主席宋楚瑜關係很好，會出席這場6月舉行的記者會。

媒體報導，3名親民黨台北市議員選將將結合3名無黨籍議員參選人組成「台北監督連線」，預定6月上旬舉辦記者會，屆時將邀柯文哲站台，宋楚瑜也可能現身記者會。

柯文哲上午出席「松山老人服務暨日間照顧中心」與健康托嬰中心聯合開幕典禮後受訪，媒體詢問柯文哲，出席記者會是否意味將與親民黨議員結盟。

柯文哲說，「其實也不要說結盟嘛」，他重申一貫立場，就是朋友要多，敵人要少；而且「我大概一、兩個月都會跟他（指宋楚瑜）講話，本來關係就很好」。