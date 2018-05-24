竹市公立及非營利幼兒園 二階登記增中籤機會

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市政府教務處今天表示，為擴大幼兒入學機會，公幼及非營利幼兒園今年採二階段登記，並讓家長可以雙重登記，若第一階段未抽中，可於第二階段再登記，增加中籤機會。

新竹市政府教育處發布新聞稿表示，公立幼兒園及非營利幼兒園採二階段登記，分別是市立幼兒園及國小附設幼兒園於6月1、2日登記，陽光、高峰、新科、建華及南寮等5所非營利幼兒園則於6月7、8日登記。

竹市教育處說明，每位學童、每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定，若第一階段未抽中，即可在第二階段再次登記，讓中籤機會增加。