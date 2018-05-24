廣編／我家網整合三大網路平台服務　推出社群房仲4.0

隨著近期多項數據顯示，房市買氣有逐漸回溫的現象，自住需求大幅提升，也為房仲業者注入一股強心針，以全新形態打造社群行銷不動產平台《我家網》，致力於創造不動產交易的透明化，給民眾安心的看屋平台，自今(2018)年升級推出《社群房仲4.0》後，再推一波全新企劃。獨家整合三大網路平台行銷和關鍵字優化服務，至今已累績近3,200位房仲加入，物件數更突破93,000筆，成為買家搜尋房地產資訊的好選擇！

刊登於我家網的陳姓房仲表示：「使用我家網刊登房屋後，顧客預約看屋的數量比以前暴增好幾倍！」不同於一般房地產平台，我家網強調個人品牌重要性，希望每位房仲業務都能成為top sales。國內資深房地產權威曾文龍表示：「我家網已協助3,200個經紀人走出品牌差異化，是房地產銷售的好夥伴！」