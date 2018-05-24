包士可：美應邀台參加環太平洋軍演

包士可（Joseph Bosco）在前總統小布希時代是美國國防部中國科科長，2010年從國防部退休後，仍關注解放軍發展及兩岸軍力演變，目前任教於喬治城大學。他今天回覆中央社記者詢問時，做上述表示。

五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）23日在書面聲明中明確表示，美國有強而有力的證據顯示，中國持續將南海爭議島礁軍事化，徒增區域緊張與不穩。美國以取消邀請解放軍參加2018年環太平洋軍演，作為初步回應。

（中央社記者鄭崇生華盛頓24日專電）美國國防部宣布撤銷對解放軍的邀請，不讓共軍參加環太平洋軍演（RIMPAC），對此，美國資深外交軍事學者包士可今天說，台灣作為美國盟友，絕對應受邀參加今後的RIMPAC。

包士可一向認為美國應邀請台灣參加環太平洋軍演，且反對邀請中國參加，即便只是以觀察員身分。他說，中國參加RIMPAC，是讓美國的對手能獲取有價值資訊，解放軍也藉機培養與美軍人員的關係，這會導致洩密、收買及竊取機密資訊的情況發生。

他指出，台灣雖不是美國正式盟邦，但絕對該受邀參加今後的環太平洋軍演。

包士可也具體提到台灣軍方參與的項目應包括航行自由的演練、人道救助與災難救援及其他所有演習，他還說，正如同台灣參與美國的「防擴散安全倡議」（Proliferation Security Initiative），已作出重大貢獻。

問到美國以撤銷軍演邀請作為初步回應中國在南海軍事化的作為後，美軍還能有哪些行動，阻止中方在南海的侵略作為？他則指出，美國應在南海與盟邦及友好國家更頻繁地演練、執行航行自由，「這當然包括台灣在內」；尤其在面對共軍侵略性的舉動上，美國海軍也應定期通過台灣海峽。

美國國會很早就有邀請台灣參加RIMPAC的聲浪，早自2014年，參眾兩院議員即分別提出各自的「台灣安全法」草案，草案明確指出，美國應邀請台灣參與RIMPAC及紅旗空對空軍演。

RIMPAC始於1971年，由美國、英國、紐西蘭、澳洲及加拿大等國共同舉辦，目的是藉每2年舉行一次軍演的機會，讓各國軍隊交流訓練，以建立太平洋海域的安全機制，確保海上交通暢通與區域穩定。

解放軍2014年首度受邀參加RIMPAC，當時派出4艘軍艦。同年，中國在南海展開人造島礁的工作，2016年更積極展開軍事化建設。（編輯：屈享平）1070524