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中央社

文化外交 楊子葆向教廷推薦用電玩傳福音

中央社2018/05/24 13:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡24日專電）拓展文化外交，文化部次長楊子葆23日訪問教廷，拜會梵蒂岡圖書館與教廷文化委員會，洽談多項合作機會。他向教廷推薦用電玩傳播福音。

他表示，將邀約梵蒂岡圖書館來台舉辦文獻展，也將促成台灣新銳畫家，舉辦以天主教信仰為創作主題的特展。

家中世代都是虔誠天主教徒的楊子葆透露，他很小的時候，母親就曾帶他來梵蒂岡朝聖，甚至曾發願要將他奉獻給天主，雖然他後來並未走上神職人員之路，但對梵蒂岡一直有特殊情感，他覺得台灣卓越的科技與文化，跟教廷的福音使命，有很多相輔相成的合作契機。

楊子葆表示，教廷面臨的挑戰，跟他在文化部的業務很像，宗教信仰跟傳統文化都需要活化、年輕化，才能吸引青年，因此他與教廷文化委員會主席拉瓦西（Gianfranco Ravasi）樞機主教會談時，交換了很多想法，特別是如何用新科技重新詮釋文化價值與宗教信仰。

楊子葆說，他向教廷推薦採取「設計電玩」的方式，文化部做了很多類似嘗試，例如把抽象畫大師趙無極的作品，設計成可以有多重感官體驗的互動遊戲，頗受各界好評，未來還可能上市販售。

楊子葆表示，他建議教廷把聖經上的一些故事，轉化成虛擬實境體驗遊戲，畢竟信仰本就著重感受和經歷，這樣比較不會讓年輕人覺得是說教，而台灣在電玩設計領域很傑出，教廷若有需要，台灣非常樂意提供技術上的合作與協助。

楊子葆拜會梵蒂岡圖書館負責人布魯格斯（Jean-Louis Brugues）總主教時，也邀請對方來台舉辦文獻展。他表示，文獻可以幫助民眾了解歷史脈絡，梵蒂岡圖書館保存許多傳教士初訪東方國家的珍貴紀錄，例如他在現場就看到一份明朝皇太后的受洗檔案，相當有趣，他相信這個獨特的文獻展，會帶給台灣觀眾不同的文化視野。（編輯：陳俊碩）1070524

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