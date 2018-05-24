美啟動進口車調查 日盼符合WTO協定

（中央社記者黃名璽東京24日專電）美國政府對進口車輛啟動調查，甚至未來有可能課徵最高25%的關稅。日本內閣官房長官菅義偉今天說，任何貿易上的措施都應符合WTO協定，日本政府會關注後續發展。

美國總統川普今天表示，已要求商務部長羅斯考慮以影響國家安全為由，對進口車輛啟動調查。路透社報導，此舉可能是施加關稅的前奏。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉說，日本重視根據貿易規則的多邊貿易體制，任何貿易上的措施，都應符合世界貿易組織（WTO）協定，日本政府會關注後續發展。

日本經濟產業大臣世耕弘成說，由於才剛啟動調查，會密切關注今後動向。