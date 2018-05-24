美啟動進口車調查 日盼符合WTO協定

（中央社記者黃名璽東京24日專電）美國政府對進口車輛啟動調查，甚至未來有可能課徵最高25%的關稅。日本內閣官房長官菅義偉今天說，任何貿易上的措施都應符合WTO協定，日本政府會關注後續發展。
美國總統川普今天表示，已要求商務部長羅斯考慮以影響國家安全為由，對進口車輛啟動調查。路透社報導，此舉可能是施加關稅的前奏。
日本放送協會（NHK）報導，菅義偉說，日本重視根據貿易規則的多邊貿易體制，任何貿易上的措施，都應符合世界貿易組織（WTO）協定，日本政府會關注後續發展。
日本經濟產業大臣世耕弘成說，由於才剛啟動調查，會密切關注今後動向。
世耕弘成說，汽車產業是大型產業，如果美國真的發動相關措施，會讓全球市場產生混亂，對基於WTO的多邊貿易體制來說，可能也會產生不良影響，將非常令人遺憾。
他說，未來會向美方相關人士，傳達任何貿易措施都應與WTO原則一致的看法。
日本汽車工業會表示，美國是日本汽車最大外銷市場，去年出口到美國的汽車數量，總計高達173萬6000輛。
美國川普政府宣布，將對進口到美國的汽車等是否損害美國汽車產業，及是否危害國家安全保障進行調查。美國媒體報導，基於貿易擴張法232條，未來可能對進口汽車課徵最高25%的關稅。（編輯：陳俊碩）1070524