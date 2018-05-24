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娛樂

影／余祥銓憂鬱症復發姊救火　利菁爆：余筱萍有恐慌症

記者吳維書／台北報導2018/05/24 13:20
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綜藝天后利菁今（24）日主持綜藝節目《麻辣天后傳》，被問到上禮拜余祥銓憂鬱症復發，大姊余筱萍代弟救火一事，她語氣相當心疼，「她自己說有恐慌症，在雪隧裡面全身僵硬，最後停在路邊等道路救援。」她透露錄影完有關心余筱萍，但也好奇詢問有恐慌症的她如何參選？沒想到對方僅回一句，「是父母的期望。」

利菁被問到余家姊弟一臉恍然大悟，「原來她（余筱萍）是救火！」她透露，「她其實自己也說有恐慌症，她曾在雪隧停下來全身僵硬，沒辦法再開，從脊椎開始僵硬，只能硬停路邊，跟朋友等道路救援，她覺得自己看不到盡頭。」錄影結束後，利菁私下關心她並詢問，「如果妳會恐慌，怎麼去做民意代表呢？」沒想到余筱萍只回一句，「是父母的期望。」讓她相當心疼，「那時候覺得這小孩很乖，這點要給他們鼓勵，因為父母真的太出色。」


▲利菁稱讚余祥銓。（圖／中天提供 , 2018.5.24）

被問到對余祥銓的印象？利菁表示，「我對他的印象，第一是上節目；第二是有天逛街遇到，他帶女朋友很大方跟我介紹，我覺得他上節目很禮貌，極力想要表現，上次換裝的四人比賽，他拿到最佳造型，一直對鏡頭說，『爸媽，我拿到獎了！』很迫不及待，像是得到金鐘獎，我覺得他們就是很想讓父母知道，『爸爸媽媽我沒丟你臉！』那時也能開玩笑，不知道後來有什麼事情？就這麼巧，如果上次是姊姊來救火的話。」她忍不住緩頰，「真心覺得他很努力表現自己，但社會為他冠上媽寶這件事，真心覺得會毀了這個小孩。如果你自己可以去釋懷，應該會是開心的。」

關鍵字利菁余祥銓余筱萍憂鬱症恐慌症媽寶
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