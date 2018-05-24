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中央社

青年批低薪解方 政院：時薪與非典勞工先著手

中央社2018/05/24 13:11
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北24日電）青年團體今天前往行政院，抗議政院提出的解決低薪政策錯誤百出，並鞠躬道歉，「是我們拉低平均薪資」；訴求時薪與月薪一次漲足、大學兼任助理全面納勞保、不漲大學學費等。

行政院發言人徐國勇表示，今天青年抗議的訴求，行政院聽到了，行政院的青年低薪對策是從時薪跟非典型勞工著手，先解決可以立即解決的一些問題。

行政院長賴清德14日親自召開記者會，提出解決低薪方案，不過反教育商品化聯盟、陽明大學批判思想社、台大濁水溪社、台大大新社等多個青年團體和大學社團成員，約10幾人上午前往政院大門抗議，手拿象徵「政策牛肉」泡麵，面對政院三鞠躬道歉，原因是「我們是拉低平均薪資的元凶」、「不該背負學貸努力求學」、「大老闆有調薪是我們感覺不到」。

反教育商品化聯盟成員謝毅弘表示，行政院記者會說，低薪的原因是過度教育讓學歷貶值、外勞增加拉低平均薪資以及非薪資報酬增加但勞工無感等因素，都是「講幹話」，根本是「請鬼開藥方」，對於低薪問題的診斷和解方，完全錯誤百出。

謝毅弘諷刺，月薪不到新台幣5萬8000元的青年，就跟外勞一樣，是拉低平均薪資的元兇，「只要把我們排除，薪資立即超英趕美」。

陽明大學批判思想社成員蘇育萱說，1990年以來，受僱人員報酬占GDP比重下降了7.1%，營業盈餘占GDP比重則上升4.8%，政院應正視低薪不是因為大學生和外勞太多，而是在政府的縱容下，經濟成長果實都被資方拿去的結果。

抗議民眾提出改善低薪措施，訴求政院應讓時薪和月薪調漲不脫鉤，一次漲足月薪新台幣2萬9189元、時薪186元；大學兼任助理應該全數受勞基法保障，全面納保、提撥勞退；三年內不調漲任何一所大學的學雜費，並立刻研議如何課徵資本利得、擴大教育經費以調降學雜費，降低受薪者的經濟負擔。

徐國勇表示，對於要求時薪與月薪調漲一步到位，將由勞動部回應，此外，基本工資也需要審議會通過才能調整。

在大學助理全面納保方面，徐國勇表示，教學助理與研究助理分流，是因工作性質不同，教學助理是提供勞務，可以馬上處理，但是研究助理有些研究的題目跟助理自己的論文有關，所以現階段還是先分流處理，往後再進一步研議。

抗議民眾最後將象徵政策牛肉的紅色紙團扔進行政院，並大喊「佛系搶救薪資政策、緣份到了月薪自然5萬8」等口號。（編輯：張均懋）1070524

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