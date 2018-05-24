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遠傳NB-IoT全台布建 攜光寶科攻物聯網

中央社2018/05/24 13:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北24日電）遠傳電信積極布局5G與NB-IoT，今天宣布提前完成全台NB-IoT網路布建，範圍涵蓋本島及金門、馬祖、澎湖、綠島等離島地區，並攜手光寶科技推出NB-IoT解決方案，搶攻物聯網商機。

遠傳自2017年底率先啟動國內第一個NB-IoT「物聯網生態圈」以來，成員由原有的46家業者增加至75家，有近300家上下游軟硬體領域合作夥伴加入遠傳NB-IoT服務測試。

遠傳並宣布，攜手光寶科技合作推出NB-IoT解決方案，第一階段鎖定資產追蹤管理，可應用於貨櫃追蹤、物流追蹤、長照看護等領域需求，同時已於遠傳NB-IoT網路上完成路測驗證，雙方將合作打造更多各領域的NB-IoT商用服務，推動國內物聯網產業發展。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵今天表示，GSMA最新報告指出，像NB-IoT這樣的行動物聯網網路將在5G未來扮演關鍵角色，遠傳物聯網生態圈成立半年以來成員與合作夥伴不斷增加，橫跨交通運輸、傳統/高科技製造、醫療照護、公共環境監測、民生消費與零售等產業。

遠傳目前已陸續推出包含智慧路燈、智慧停車、智慧環境偵測、電動機車/單車監控管理、電池電量監控、資產追蹤與人身定位(穿戴裝置管理)等NB-IoT應用服務。

此外，遠傳針對國內眾多外銷業者所推出的「全球連線管理平台(CMP，Connectivity ManagementPlatform)」也已正式上線，提供大型企業客戶自主查詢帳戶/資費管理、連線狀態管理、異常通報管理、流量管理、連線測試管理等功能，以「單一窗口、全球連網」的一站式服務，提供NB-IoT全球布局解決方案，協助業者解決出口當地電信漫遊問題與後續服務，目前已有包含車聯網、智慧停車、空氣品質監控、智慧路燈等業者洽談導入中。（編輯：楊玫寧）1070524

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