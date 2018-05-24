遠傳NB-IoT全台布建 攜光寶科攻物聯網

（中央社記者江明晏台北24日電）遠傳電信積極布局5G與NB-IoT，今天宣布提前完成全台NB-IoT網路布建，範圍涵蓋本島及金門、馬祖、澎湖、綠島等離島地區，並攜手光寶科技推出NB-IoT解決方案，搶攻物聯網商機。

遠傳自2017年底率先啟動國內第一個NB-IoT「物聯網生態圈」以來，成員由原有的46家業者增加至75家，有近300家上下游軟硬體領域合作夥伴加入遠傳NB-IoT服務測試。

遠傳並宣布，攜手光寶科技合作推出NB-IoT解決方案，第一階段鎖定資產追蹤管理，可應用於貨櫃追蹤、物流追蹤、長照看護等領域需求，同時已於遠傳NB-IoT網路上完成路測驗證，雙方將合作打造更多各領域的NB-IoT商用服務，推動國內物聯網產業發展。