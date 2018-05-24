遷移205兵工廠 高市加速代拆代建

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市亞洲新灣區面積最大也是最核心的開發案，205兵工廠遷廠區段徵收案已經在內政部審議通過，高市府今天指出，這是亞灣區的最後一塊拼圖，已加速辦理代拆代建工程。

占地58.7公頃的205兵工廠位在高雄市中山三路、光華三路、凱旋四路，是高雄市的精華地段，也是亞洲新灣區的核心帶，不僅掌控高雄港及高雄國際機場出入門戶，附近還有捷運及輕軌，經濟商業活絡，遷廠有助於高雄市的繁榮發展。

高雄市為辦理205兵工廠遷廠區段徵收爭取多年，這項計畫內政部已於5月23日審議通過。市府地政局今天發布新聞稿指出，將啟動開發作業，有助於亞灣區的發展再向前邁進一大步。