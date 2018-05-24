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中監街頭藝人徵選 藝術輔導開拓更生路

中央社2018/05/24 13:16
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中監獄今天與台中市政府文化局合作，舉辦街頭藝人徵選輔導活動，除受刑人參加徵選，還邀請更生街頭藝人表演、分享經驗，鼓勵受刑人出獄後發揮所學，讓出監後更生路更為開闊。

徵選活動今年邁入第三屆，徵選類型分為表演藝術、創作藝術等多項類別，今天活動由更生街頭藝人劉文龍，率領東勢兩廣醒獅團表演「福建京鼓」，與更生街頭藝人王元照表演魔術展開序幕，今年有80組、共125人報名參加。

台中監獄典獄長邱鴻基致詞時表示，為落實職涯發展，台中監獄連續多年與台中市政府合辦街頭藝人甄選，積極鼓勵受刑人參與，參加甄選的受刑人約有九成可取得證照，去年舉辦的甄選更獲得98.7%的通過率，且有5人在出獄後實際從事街頭藝人工作，成就更生人順利復歸社會的願景。

曾因槍砲案入獄服刑的更生街頭藝人王元照，在台中監獄服刑期間，受到輔導師的鼓勵，學習魔術表演技巧，並參加街頭藝人徵選，考取個人魔術、團體魔術、素描與川劇變臉等4張證照，出獄後開設活動企劃工作室，常四處受邀表演。

王元照說，他入監前從事工程裝修工作，從沒想過自己可以站上舞台表演，很感謝在獄中經由老師與學長們的指導鼓勵，建立表演的自信心，出獄後很多朋友介紹表演機會，第一次正式表演就在台中市政府舉辦的跨年晚會演出，第一份薪水他立刻交給母親，讓家人都很支持。

除舞台表演，另有平面藝術類徵選，包括雕塑、油畫、素描、氣球、舞獅與花燈等，其中張姓受刑人以泥土雕塑為主，作品跨及宗教人物、小沙彌等。他說，在獄中有很多機會接觸藝術課程，透過藝術讓他獲得心理的平靜，在輔導師的鼓勵下也將作品送到外界參展獲得不錯成績，讓自己對未來充滿希望。（編輯：方沛清）1070524

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