NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈彩虹眷村歸誰？ 中市有著作財產權林映彤撐竿跳奪金　繼續拚亞運門票腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

美查獲殭屍網路 俄疑駭全球50萬台路由器

中央社2018/05/24 13:27
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國司法部今天表示，已查獲一個對危險殭屍網路下指令的網域，這個殭屍網路由全球50萬台受感染的家用及辦公室網路路由器組成，幕後黑手據信是與俄羅斯情報單位有關的駭客。

法新社報導，司法部此舉目的是破壞深植於中小型電腦網路的入侵行動，不讓駭客藉此控制電腦、輕鬆竊取資料。

司法部說，這個名為VPNFilter的殭屍網路是由一個駭客組織所建置，組織名稱變化多端，包括APT28、「兵風暴」（Pawn Storm）、「魔幻熊」（Fancy Bear）和Sofacy Group等。

這個組織被控對眾多政府及重要基礎建設產業發動網路攻擊，包括供電網、歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation inEurope）、世界反禁藥組織（World Anti-DopingAgency）及其他機構。

司法部文件並未明指組織背後主謀，但美國情報單位過去曾將Sofacy Group與俄國的軍事情報局（GRU）掛鉤，眾多私人電腦安全組織也曾指出兩者有關。

在今天的行動中，司法部說他們取得搜查令，授權聯邦調查局（FBI）查封VPNFilter殭屍網路一部分指令系統的網域。

這個殭屍網路鎖定家用和辦公室路由器，在網路用戶幾乎不會察覺的情況下，透過路由器散播殭屍網路系統的指令，攔截流量並重新導回殭屍網路。

一份與司法部聲明同時發布的報告寫道，網路設備巨擘思科（Cisco）表示，VPNFilter已至少感染54國的50萬台裝置。

知名路由器品牌如Linksys、MikroTik、NETGEAR和TP-Link都被鎖定。

思科表示：「這款惡意軟體在網路設備上的舉動特別令人擔憂，因為VPNFilter惡意軟體的組件會讓網站憑證被竊走。」

此外，VPNFilter惡意軟體還具有「能讓感染裝置無法使用的破壞力，在受害機器上可能單獨或集體觸發」。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070524

多鏡頭趨勢成形 光學族群再度放黃偉哲：台南應儘速通過警消...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan