與呂秀蓮同台 丁守中：對手是柯文哲

（中央社記者劉建邦台北24日電）有意代表民進黨角逐台北市長的前副總統呂秀蓮和國民黨台北市長參選人丁守中，今天同台出席一場活動，兩人抵達時相互握手打氣。丁守中受訪時說，自己的對手是現任市長柯文哲。

丁守中和呂秀蓮出席周大觀文教基金會「母愛戰勝殘疾」頒獎記者會，兩人分別抵達活動現場，並在活動開始前相互握手寒暄。

媒體詢問，另一位有意代表民進黨角逐台北市長的姚文智曾說若下一屆市長選舉是第3名就退出政壇，姚文智今接受廣播專訪再重申「誓言就是誓言，不會改變」，一定會遵守。

呂秀蓮受訪時說，她不好批評，也認為姚文智很認真，但應該讓市民了解每一位參選人的市政理念，才會建議辦政見發表會，她也下了很多功夫準備。