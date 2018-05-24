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政治

昔曾違法赴陸？吳茂昆：看賴清德要不要我下台

記者戴祺修／台北報導2018/05/24 13:42
▲教育部長吳茂昆。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.24）
▲教育部長吳茂昆。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.24）

立法委員柯志恩今(24)日立法院教育委員會質詢，教育部長吳茂昆任職國科會主委期間，曾申請赴大陸蘇州「國際科學理事會」(ICSU)第 28 屆大會演講，但該行程結束兩天後，吳卻私下前往杭州參加高新技術高峰論壇，已違反相關規定。柯志恩逼問吳茂昆是否要下台，吳先是回應有依法申請，但隨後就改口說，看行政院長賴清德有沒有要他下台。

吳茂昆到立法院教育及文化委員會專案報告「私立大專校院轉型及退場面臨之問題與對策」，柯志恩質詢時追問吳過去是否有私下違法赴陸演講？吳茂昆回應說，他確實過杭州參加會議，但強調在他記憶中兩個行程有申請。柯志恩隨即追問說，科技部已經證實吳茂昆沒有申請。吳茂昆則回嗆，如果妳查到沒有申請，歡迎告訴他，不然拿出(科技部)公文來，如果沒申請他就下台。

柯志恩追問，如果查到沒申請呢？吳茂昆表示，確定自己是有申請的。但在追問之下，吳茂昆卻推說，看行政院長賴清德，要不要讓他下台，一切依法處理、謝謝指教。

柯志恩隨後在臉書貼文指出，依照「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第 9 條與第 12 條規定，中央政府政務官，除非參加國際組織舉辦的國際會議或活動，否則不能赴大陸，不能參加大陸機關所舉辦的非國際組織會議或活動；也不能於大陸講學、訪問、觀摩、演講、會議等活動。因此，當時政務官未經申請去杭州就是違法。

關鍵字柯志恩吳茂昆賴清德違法赴陸
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