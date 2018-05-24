老人照顧議題受關注 弘道基金會挖掘溫馨家庭

每年弘道老人福利基金會都會辦理全國世代家庭表揚，都能挖掘到在全國各地家庭的溫馨故事，基金會表示，今年與瓦城泰統慈善基金會共同辦理的第24屆全國家庭孝親表揚已經開跑，邀請大家推薦身邊溫暖家庭，更希望大家一同讓社會迎老無所畏懼，創造良好的家庭風氣。

弘道基金會指出，近年老人照顧議題備受關注，傳統的三代同堂大家庭，有些都是整個家族都居住在一起，照顧長者的責任有許多親友、甚至鄰居可以幫忙，但隨著社會環境及家庭結構的轉變，家庭原有的支持變少，長者的照護問題變得相對龐大，如何重新分配家庭責任變成現在高齡化社會的課題。

弘道基金會以居住台南市北區胡蘇阿詩阿嬤為例，指出阿嬤的5名孫女為了不願搬到市區居住的阿嬤，動念彩繪老屋舊牆，以愛為阿嬤的老房子注入新生命，「胡厝寮彩繪屋」就在孫女們的巧手下誕生，甚至爆紅成當地熱門打卡景點，而每天觀光客來往拍照，也讓阿嬤儼然成為專業解說員，日常中多了趣味，也找到全新的生活動力。

還有住在台中清水區的許蔡菜阿嬤，原居住台北的大兒子，多年前在照顧阿嬤過程中，看見清水位於海線，白天年輕人外出工作，往往留下老人家與外籍看護寂寞度日，便開始利用自家三合院，成立社區關懷據點。

弘道基金會表示，這處三合院社區關懷據點成立後，吸引附近阿公阿嬤前來參加，而平時有外籍看護陪伴的許蔡菜阿嬤，因後期身體退化，3個兒子輪班與阿嬤同住，親自陪伴照料，平時又有社區志工及社區長輩擠滿三合院，讓許蔡菜阿嬤生活充滿歡樂。（編輯：張芷瑄）1070524