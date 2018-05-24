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江啟臣勘大甲溪東勢堤防工程　力推最後一里路

記者黃玿琮／台中報導2018/05/24 13:56
▲立委江啟臣(右一)邀第三河川局相關單位及市議員蘇慶雲、里長王綉滿等，會勘大甲溪東勢堤防工程進度。(圖／記者黃玿琮攝2018.5.24)
▲立委江啟臣(右一)邀第三河川局相關單位及市議員蘇慶雲、里長王綉滿等，會勘大甲溪東勢堤防工程進度。(圖／記者黃玿琮攝2018.5.24)

為瞭解大甲溪東勢大橋至龍安橋河段堤防工程目前工程進度，立委江啟臣24日邀第三河川局等相關單位及議員、里長會勘。江啟臣表示，目前已經達第二階段計有8個工區，差最後兩個工區，預計今（107）年底完工的第11工區，及將於下個月發包，預計明年中完成第12工區的最後一里路。

大甲溪東勢大橋至龍安橋河段歷年來因遭受颱風、豪大雨及洪流衝擊影響，河道逐漸向右岸侵蝕，為防止沿溪土地浸淹、崩坍、流失，確保東勢地區沿岸民眾生命財產安全。立委江啟臣就任起即開始督促水利署第三河川局，逐年編列預算施設東勢堤防。

兩階段工程，從馬鞍壩後池一路至東勢大橋，長約6,500公尺的堤防，江啟臣表示，堤防守護鄉親最前線，要求第三河川局除要按照預定計畫拚完工外，也力推第三階段提防（龍安橋到馬鞍壩後池段）完成最後一里路；未來接續與地方議員建議合作休憩設施、腳踏車道與綠美化等，以維護民眾的權益。

▲立委江啟臣(右一)盼接續推動第三階段部分，完成最後一里路。(圖／記者黃玿琮攝2018.5.24)

第三河川局表示，第三階段從龍安橋到馬鞍壩後池部分，因涉台電公司及臺中農田水利會老圳本圳及大茅埔圳等取水口，故視後續在適時檢討並調整年度辦理。江啟臣指出，大甲溪東勢堤防工程施工一旦完工，除具防洪功能，保護溪畔民眾的生命財產安全外，亦兼具替代道路、景觀美化、運動休憩等多種功能。因此，要求第三河川局應該按照預定計畫將第11及第12工區完成。此外，第三階段部分應該於今年就開始預做規劃並編列相關預算，才能夠在明（108）年12工區完工後接續推動，完成最後一里路。

市議員蘇慶雲表示，他在議會多次提案，要求市府能夠在河堤上構築自行車道，以提供鄉親及遊客一個休憩空間。東勢區上新里王綉滿里長也認為若能夠配合第三階段河堤完工，將可串連東勢大橋到軟埤坑，甚至可以延伸到新社，再配合綠美化等相關設施，讓河堤這段成為新的亮點特色。

關鍵字立委江啟臣大甲溪東勢河堤工程第三河川局
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