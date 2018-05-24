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行動支付便利性　議員：打造中市智慧商圈

記者柳榮俊／台中報導2018/05/24 13:51
▲無現金交易年代即將來臨，議員李天生要求市府拿出具體做法（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.24)
▲無現金交易年代即將來臨，議員李天生要求市府拿出具體做法（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.24)

在行動網路普及下，市場商業型態和支付模式出現劇烈改變，「無現金交易年代」即將來臨，行政院並宣佈2018年為「行動支付元年」，台中市議會今(24)日進行業務質詢，市議員李天生要求市府拿出具體做法，將台中市打造成為「智慧城市」，讓市民朋友使用手機就能暢遊台中，達到「一機在手、樂活台中」的生活願景。

經發局長呂曜志表示，市府配合中央政策，去年已媒合16個商圈、約300家業者導入WiFi服務、行動支付、悠遊卡電子票證等服務，建立友善的行動支付智慧商圈購物空間。台中世界花博今年11月將登場，花博卡特約優惠有逾2,000家業者響應，該卡結合悠遊卡功能，市府也推廣店家裝設悠遊卡設備及其它行動支付工具，鼓勵無現金交易方式、提升消費便利性。

李天生指出，台灣電子支付及行動支付的發展相當落後，依金管會2016年「金融科技發策略白皮書」，台灣電子支付比率為26%，遠低於鄰近的南韓77%，香港65%，中國56%與新加坡53%。金管會因而訂定「電子支付比率五年倍增計畫」，行政院則推出「數位國家.創新經濟發展方案」，希望行動支付普及率在2025年達到90%。

另外，李天生引述工商時報今年1月8日報導，亞洲．矽谷執行中心，將台中國際花博列入實現行動支付的三大示範場域，計畫以行動支付帶領外國人逛花博。

他表示，目前各超商和大賣場，已可使一卡通、悠遊卡等電子票證付費，市府並建置有「愛台中」WIFI，提供消費者利用行動支付方式進行消費，市府經發局也積極推動「智慧商圈服務」。

不過，他認為，由於末端設備沒有統一且成本高昂，店家商號不願花錢建置讀卡機、掃描機等設備，部分業者也不願公開帳目，避免面對繳稅及扣繳手續費等問題，加上台灣地區便利商店、ATM處處可見，因而配合意願不高。

李天生建議市府，補助業者建置行動支付相關硬體設備，提供辦理行動支付的業者，可享受消費稅退稅等優惠，甚至針對不使用電子支付的零售、餐飯、飯店等行業店號，列入稅務檢查重點對象，多管其下，積極推動，讓民眾只要用一支手機就可以完成食衣住行育樂，用最有利的消費方式享受生活。

經發局表示，行動支付為電子化支付其中一種形式，為加速普及化，金管會已成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，整合相關部會及業者，朝「法規滾動檢討」、「發展多元化支付工具」、「拓展通路運用」3大主軸辦理，經發局將配合中央政策共同積極推動，致力營造友善商業環境。

關鍵字行動支付花博悠遊卡電子支付
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