月薪增1370元　政院通過基層警消加薪案

行政院院會今（24）日通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消最高年功俸額，每人每月所得可增加 1370 元，約 6.6 萬人受惠，首年立即受惠的警消人員，就有 2.8 萬人，之後將會銜考試院送立法院審議。行政院長賴清德表示，警消人員工作具高度危險性，為體恤基層警消人員辛勞、激勵士氣，並吸引人才留任，修法有其必要性。
內政部長葉俊榮表示，草案將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額，從現行 500 元，提升一級至 525 元，增加現職人員及退休所得，現職人員每月所得可增加 1370 元，每年約增 1 萬 6 千元；退休人員每月約增加 1600 元，每年約增加 1 萬 9 千元。
葉俊榮指出，全國警正四階以下基層警消與海巡警察關約 6.6 萬人，修法通過後，第一年立即受惠的有 28242 人，第二年增加 1371 人，第三年再增 873 人，上路三年就有半數基層警消人員受惠，每年財政支出預算約 7 億多元。
葉俊榮說，警消人事結構特殊，80% 以上是基層，很難升遷，因此以俸級升遷代替職務陞遷，適度彌補現行制度上基層警消升遷不易的困境，修法通過後，今年底打完考績，年功俸已達 500 元的 2 萬 8242 人即可適用，明年 1 月立即調薪。