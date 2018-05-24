月薪增1370元　政院通過基層警消加薪案

行政院院會今（24）日通過「警察人員人事條例」修正草案，調升警正四階以下基層警消最高年功俸額，每人每月所得可增加 1370 元，約 6.6 萬人受惠，首年立即受惠的警消人員，就有 2.8 萬人，之後將會銜考試院送立法院審議。行政院長賴清德表示，警消人員工作具高度危險性，為體恤基層警消人員辛勞、激勵士氣，並吸引人才留任，修法有其必要性。

內政部長葉俊榮表示，草案將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額，從現行 500 元，提升一級至 525 元，增加現職人員及退休所得，現職人員每月所得可增加 1370 元，每年約增 1 萬 6 千元；退休人員每月約增加 1600 元，每年約增加 1 萬 9 千元。