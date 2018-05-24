高鐵員工抗議調薪不公 高鐵:努力溝通

（中央社記者陳葦庭台北24日電）抗議高鐵公司未給育嬰假員工平等調薪，高鐵企業工會今天早上赴高鐵股東會門口抗議，部分員工擬端午連假依法休假，高鐵公司回應，會努力與員工溝通，確保端午連假正常疏運。

高鐵企業工會今天赴高鐵股東會門口抗議，批公司未平等調薪，高鐵企業工會秘書高若想今天表示，許多員工在公司辛勤工作十多年，只因近年申請「育嬰留職停薪」，便被公司以「貢獻不足」為由，壓低育嬰留停員工的調薪幅度，甚至完全不調薪。

一名資深列車長在現場表示，過去高鐵財務不好時沒加薪，去年全面調薪3%，而她卻因為生小孩、請育嬰假被排除，比同期同事少了上千元薪水，甚至有很多資深員工，薪水比新進人員低，盼高鐵公司能補足差額，平等調薪。