高鐵員工抗議調薪不公 高鐵:努力溝通

（中央社記者陳葦庭台北24日電）抗議高鐵公司未給育嬰假員工平等調薪，高鐵企業工會今天早上赴高鐵股東會門口抗議，部分員工擬端午連假依法休假，高鐵公司回應，會努力與員工溝通，確保端午連假正常疏運。
高鐵企業工會今天赴高鐵股東會門口抗議，批公司未平等調薪，高鐵企業工會秘書高若想今天表示，許多員工在公司辛勤工作十多年，只因近年申請「育嬰留職停薪」，便被公司以「貢獻不足」為由，壓低育嬰留停員工的調薪幅度，甚至完全不調薪。
一名資深列車長在現場表示，過去高鐵財務不好時沒加薪，去年全面調薪3%，而她卻因為生小孩、請育嬰假被排除，比同期同事少了上千元薪水，甚至有很多資深員工，薪水比新進人員低，盼高鐵公司能補足差額，平等調薪。
至於工會是否醞釀端午節合法休假，工會則表示，國定假日依法不加班，是員工權利，不是工會發起，也不是針對育嬰留停一事，目前沒有掌握合法休假人數。
針對企業工會訴求，台灣高鐵公司發言人鍾蕊芳回應，台灣高鐵公司近年完成財務改善後，針對非主管職員工連續3年每年調薪，平均調幅約3%，以照顧基層員工，對於同仁所提各項合理訴求，公司願意持續檢視各項制度，並研議可行方案。
被問到端午疏運是否受影響，她說，高鐵公司將持續進行端午疏運期間的人力規劃及安排，車票也會照賣，並積極與同仁溝通，盼完成端午疏運。
根據高鐵公司規定，若育嬰留停員工前一年度全年在職滿183天（含）以上，即超過半年，公司次年度調薪時，該員工即可享與全年在職員工相同之調薪額度；若因育嬰留停以致前一年度在職天數未滿183天，則調薪時亦可依前一年度在職天數佔183天之比例，乘以全年調薪總額，作為復職後之調薪額度。（編輯：施燕飛）1070524