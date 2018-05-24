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時隔25年 台東公東木工科再辦家具展

中央社2018/05/24 13:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東私立公東高工6年前恢復木工科招生，去年拿下暌違20年的世界金牌，學校決定恢復停辦25年的家具展，即日起在台東美術館展出師生作品。

58年前，以錫質平神父為首的瑞士白冷會神父，創建台東私立公東高級工業職業學校（公東高工），克服萬難，引進德國、奧地利及瑞士優秀技師到台東，創辦木工科及機械科，與國際先進師資和設備接軌。

為了讓台東孩子能與國際競爭，神父籌錢送學生出國參加先進國家的技能競賽，截至民國86年，公東高工總計拿下2年1次的國際技能競賽金牌12面。

民國89年後，經濟環境改變，公東木工科沒落，於是停止招生。停招12年，101年在老師、校友的努力下，又恢復招生。公東高工木工科已有25年沒有舉辦家具展，且直到去年才又拿到暌違20年的木工世界金牌，總統蔡英文特別召見木工科學生，給予肯定和鼓勵。

因此，學校決定再度恢復舉辦家具展，昨天在台東美術館開幕，展期至6月2日，每日上午9時至晚上9時，學校安排學生在現場講解作品。

策展人公東高工木藝中心主任張家瑞今天表示，25年前，公東高工木工科依循創辦人錫質平神父節儉精神，每年都會舉辦學生畢業成果展，同時藉由展覽，將作品販售給有緣人，藉以增加學校學生實習經費，減輕學校財源的壓力。

張家瑞說，因為學校是職校，經費本來就不夠充裕，因此，早年在神父們籌學校經費時，就將學生木工成品藉由畢業展，除讓各界看見木工科精緻的木作家具外，也藉由販售增加財源，讓學校可以藉此買些材料讓學生練習。（編輯：梁君棣）1070524

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