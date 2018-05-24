男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義縣一名20歲男大學生疑沉迷網路遊戲，很少出門，三餐大都以速食解決，4月初中風倒臥租屋處浴室門口，被發現緊急送醫急救，手術後復原情況良好，住院復健中。

當時擔任救護的林姓消防人員今天受訪指出，4月4日傍晚據報前往男大生租屋處救護，因男大生於連假第一天未返回雲林住家，父母又聯繫不到人，便與房東打開門查看，發現男大生倒臥在浴室門口。

男大生左側肢體無法動彈，人還有意識，但很虛弱，他自述已倒地5天，僅靠喝浴室的水撐過來。體重超過百公斤的男大生，救護人員需靠其他人協助才有辦法將他送醫，而屋內堆滿速食的餐盒及飲料空瓶，讓在場的人感到驚訝，懷疑男大生沉迷網路遊戲，很少出門。