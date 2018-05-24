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中央社

男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

中央社2018/05/24 13:38
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）嘉義縣一名20歲男大學生疑沉迷網路遊戲，很少出門，三餐大都以速食解決，4月初中風倒臥租屋處浴室門口，被發現緊急送醫急救，手術後復原情況良好，住院復健中。

當時擔任救護的林姓消防人員今天受訪指出，4月4日傍晚據報前往男大生租屋處救護，因男大生於連假第一天未返回雲林住家，父母又聯繫不到人，便與房東打開門查看，發現男大生倒臥在浴室門口。

男大生左側肢體無法動彈，人還有意識，但很虛弱，他自述已倒地5天，僅靠喝浴室的水撐過來。體重超過百公斤的男大生，救護人員需靠其他人協助才有辦法將他送醫，而屋內堆滿速食的餐盒及飲料空瓶，讓在場的人感到驚訝，懷疑男大生沉迷網路遊戲，很少出門。

男大生被送到嘉義基督教醫院急救，診斷是腦血管破裂、出血引起的中風，緊急手術後，復原情況良好，現在仍住院持續復健。

校方指出，這名男大生在班級還擔任康樂股長，與同學互動良好；學校也協助男大生父母申請保險等相關事宜，讓男大生安心養病，可以早日回校園學習。

大林慈濟醫院神經內科醫師曹汶龍受訪表示，男大生突然腦出血，通常不是一般常見中風範圍，需要找出真正的原因，可能是有先天性腦動脈瘤破裂，或是有小血管先天性異常破裂等情況。

曹汶龍指出，中風分為腦梗塞及腦出血，以出血性中風來說，中老年人因血管老化，或高血壓控制不良等問題，在天氣寒冷、生氣、用力或憋氣等情況所造成，且有高血壓病史的民眾，但若是本身血管異常造成的破裂，發生機率就與年齡較無相關。

曹汶龍建議民眾，儘量維持自然輕鬆的生活態度，若是本身有三高（高血壓、高血脂、高血糖）、心臟病等病史，則需多留意生活作息，有助於減少中風發生機率。（編輯：唐聲揚）1070524

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