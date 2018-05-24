競爭力評比被大陸超越　經濟部：台灣很多改革都需要時間

瑞士洛桑管理學院公布2018世界競爭力報告，台灣在經濟表現等4大類排名下滑，整體競爭力居全球17，比去年退步3名，同時被排名全球13名的中國大陸超越，退居亞洲第4。為此，經濟部次長龔明鑫表示，台灣各項經濟改革都有空窗期，相信假以時日可以看到成效，但也代表台灣要好好加油，經濟部會努力。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2018世界競爭力報告，今年全球競爭力排名第1的是美國，香港則從去年第1今年退居第2，至於第3到第5名則依序為新加坡、荷蘭與瑞士。而台灣在63個國家中排名為第17，較去年退步3名。在整個亞太地區排名也退1名，今年居第4位，次於香港、新加坡與中國大陸。