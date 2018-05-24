NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈彩虹眷村歸誰？ 中市有著作財產權林映彤撐竿跳奪金　繼續拚亞運門票腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
財經

競爭力評比被大陸超越　經濟部：台灣很多改革都需要時間

記者許家禎／台北報導2018/05/24 14:03
▲瑞士洛桑管理學院公布2018世界競爭力報告，台灣競爭力評比被大陸超越，經濟部次長龔明鑫表示，台灣各項經濟改革都有空窗期，但相信假以時日可以看到成效。（圖／林仕祥攝 ,資料照片）
▲瑞士洛桑管理學院公布2018世界競爭力報告，台灣競爭力評比被大陸超越，經濟部次長龔明鑫表示，台灣各項經濟改革都有空窗期，但相信假以時日可以看到成效。（圖／林仕祥攝 ,資料照片）

瑞士洛桑管理學院公布2018世界競爭力報告，台灣在經濟表現等4大類排名下滑，整體競爭力居全球17，比去年退步3名，同時被排名全球13名的中國大陸超越，退居亞洲第4。為此，經濟部次長龔明鑫表示，台灣各項經濟改革都有空窗期，相信假以時日可以看到成效，但也代表台灣要好好加油，經濟部會努力。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布2018世界競爭力報告，今年全球競爭力排名第1的是美國，香港則從去年第1今年退居第2，至於第3到第5名則依序為新加坡、荷蘭與瑞士。而台灣在63個國家中排名為第17，較去年退步3名。在整個亞太地區排名也退1名，今年居第4位，次於香港、新加坡與中國大陸。

瑞士洛桑管理學院針對國家世界競爭力，評比項目有4大項，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，而台灣今年4項排名全都下滑。

值得注意的是，中國大陸今年排名躍升5名，今年競爭力排名居於全球第13名，也是亞太區第3名，相較中國大陸，台灣競爭力下滑。為此，龔明鑫表示，所有的經濟改革都有空窗期，像是勞基法修正後，雖然外資有不同看法，但勞基法修正的推動是勞資雙贏的，相信假以時日可以看到成效。

龔明鑫也說，這次台灣名次有所變化，而其他國家進步是相對性的，但也代表台灣要更加油，在這方面經濟部也會更加努力。

 

關鍵字瑞士洛桑管理學院世界競爭力評比經濟部龔明鑫imd競爭力
經濟部再掛保證　夏季供電沒問題？李紀珠年薪曝光　去年上看5千萬

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan