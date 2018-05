多國挺台參加WHA　馬爾他騎士團首度發聲

第 71 屆「世界衛生大會」( WHA )於 5 月 21 日至 26 日在瑞士日內瓦舉行。我國友邦史瓦帝尼王國、索羅門群島、馬紹爾群島共和國與聖文森國,在 WHA 總務委員會與全會為台灣參與 WHA 進行「 2 對 2 辯論」; 17 個友邦、 6 個理念相近國家及「世界衛生組織」( WHO )觀察員馬爾他騎士團,在全會直接或間接發言支持台灣參與 WHA 。各國的發言透過現場網路直播,讓全世界直接看見,並清楚聽見台灣參與 WHA 的嚴正訴求。外交部對於友邦及友好國家的正義之聲,申致謝忱。

在 WHA 全會為我國直接或間接執言的會員國及觀察員依序為:加拿大、德國、宏都拉斯共和國、紐西蘭、日本、澳大利亞、美國、吐瓦魯國、薩爾瓦多共和國、瓜地馬拉共和國、貝里斯、吉里巴斯共和國、巴拉圭共和國、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜共和國、史瓦帝尼王國、索羅門群島、海地共和國、馬紹爾群島共和國、聖露西亞、諾魯共和國、聖文森國、帛琉共和國及馬爾他騎士團。其中馬爾他騎士團更首度在全會及B委員會發言分別提及與台灣的醫衛合作計畫。

外交部誠摯感謝友邦及理念相近國家長期以來在國際組織堅定支持台灣的參與,以及透過各種方式協助台灣拓展國際空間。台灣將繼續秉持專業、務實、有貢獻的態度,積極與友邦及理念相近國家密切合作,共同維護全球衛生安全。

此外,有關中國大陸代表在 WHA 全會行使答辯權,不當詮釋聯大第 2758 號、WHA25.1 號兩項決議與「一中原則」,以及公然謊稱台灣取得疫情資訊管道暢通,且派人參加幾乎所有的 WHO 技術性會議。這種在崇高的國際醫療殿堂公然欺騙世人且完全悖離事實的說法,令人遺憾與憤怒。外交部嚴正抗議及譴責中方在「世界衛生大會」一再說謊的作為。

外交部重申,只有台灣的民選政府能代表台灣 2,300 萬人民,以及守護台灣人民的健康人權。誠摯籲請「世界衛生組織」堅守其成立宗旨,基於維護全人類健康,接納台灣平等、有尊嚴參與 WHO ,共同合作達致「 Health for All 」,以及防疫無缺口的全球衛生安全目標。