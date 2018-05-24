影／黃文玲Google趨勢超過50%　大蠃國、民二黨

沒有固定期程與行進路線的苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香雲團，17日白沙屯媽祖鑾轎進入彰化縣，前立法委員黃文玲偕同柯文哲的媽媽何瑞英到彰化縣伸港迎白沙屯媽祖，何媽媽公開表態「力挺」黃文玲參選彰化縣長，也讓彰化柯文哲的外溢效應持續發酵中，彰化縣長選情越來越「白熱化」。

民進黨不禮讓台北市長柯文哲競選連任，似乎已經造成民進黨全國各地選情的緊繃。其實， 2014 年選舉時，柯文哲外溢效應讓民進黨受惠不少，除了讓新北市行政院長游錫堃在新北僅小輸兩萬票之外，桃園市長鄭文燦當時能在不被看好的狀況之下，最後逆轉勝，擊敗尋求連任的吳志揚，也被認為是柯文哲的外溢效應。

柯媽何瑞英日前南下彰化與無黨籍的黃文玲共同迎接白沙屯媽祖，黃文玲當場表態有意願參選縣長，要成為彰化的白色力量，柯媽媽也很力挺，稱讚黃文玲是個認真的人，柯文哲媽媽說，「我當然有支持她（黃文玲）啦，這樣的人有責任感還有學問，我想說這樣就可以了啦，可以替我們彰化做事情，這是最好的。」，頗有要呼喊柯粉全國開戰的意味，對民進黨是否造成負面外溢效應，不僅衝擊新北，甚至可能影響全國。



▲前立法委員黃文玲參選彰化縣長強棒出擊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

《NOWnews今日新聞》獨家揭露，上星期柯媽到彰化迎接白沙屯媽祖7天內，黃文玲的Google趨勢竟然超越國、民二黨候選人，聲量超過50%，顯見柯文哲的外溢效應在彰化持續發酵中，又民進黨籍現任縣長魏明谷政策多項跳票，無法擺脫一屆的魔咒！



▲何媽媽公開表態「力挺」黃文玲參選彰化縣長，黃文玲的Google趨勢竟然超越國、民二黨候選人，聲量超過50%。（圖／截取Google，2018.05.24）

國民黨籍候選人只是鹿港和美區的立委王惠美，加上國民黨已經沒有足夠的資源資助，要跨越南彰化，似乎也是困難重重。反觀黃文玲四年前競選失利，即在彰化縣內各區域積極部署參選彰化縣長，並且放棄參選上屆立委，展現出強大的決心，本來就有基本的支持者，加上此次柯媽的加持，柯文哲的外溢效應，在彰化形成三強鼎立，黃文玲要在彰化搶下一席縣長也是非常有機會的。值得大家後續持續觀察。