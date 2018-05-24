總統與陳菊開直播 力促用新台幣讓玉荷包下架

荔枝產季，農民都在產地趕忙搶收，有高雄市農民希望政府協助宣傳銷售，蔡總統與曾任高雄市長的陳菊中午透過總統臉書直播，幫農民推銷玉荷包，鼓勵網友透過電話和網路直接訂購。

陳菊日前說，蔡總統是專業精英，她到總統府是幫蔡總統更有機會與地方「接地氣」；蔡總統首度體驗臉書直播促銷，讓媒體驚呼，果然很「接地氣」。

（中央社記者葉素萍台北24日電）荔枝產季，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊今天在蔡總統社群網站臉書「開直播」，幫忙農民推銷玉荷包。蔡總統一口吃掉玉荷包，直說很幸福，呼籲網友用新台幣讓玉荷包下架。

總統和陳菊在鏡頭前大啖玉荷包；陳菊問蔡總統「好吃嗎？」只見蔡總統比了個讚，沒出聲；陳菊笑說「好吃到講不出話」；蔡總統吞下嘴裡的玉荷包後說，「因為非常大顆」。

蔡總統說，全世界都羨慕台灣能在產期內吃到玉荷包，這是幸福；蔡總統指著桌上立牌的農友電話說，「電話在這裡，現在就打」，她呼籲網友「拿出你的新台幣，多買一些，自己吃，並送給親朋好友」。

被蔡總統封為「行銷大師」的陳菊也呼籲網友「用新台幣讓玉荷包下架」；陳菊不斷稱讚玉荷包，漂亮、飽滿、皮薄、汁多，「酸酸甜甜，像年輕人戀愛的滋味」。

陳菊說，總統府買了300盒送志工，希望分享這麼好吃的玉荷包，更希望農友的訂購電話不斷。（編輯：李明宗）1070524