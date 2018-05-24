廣編／天堂2：革命　推出「龍族裝備」嶄新登場

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(24日)宣布，MMORPG《天堂2：革命》推出重大更新，龍族裝備以及UR級飾品於本次更新後登場。

全新登場的龍族裝備為擁有龍族特性加成的裝備，其特性為給予龍族怪物額外的傷害或降低所受到的傷害，能幫助玩家在阿班多領地狩獵怪物。

繼武器和裝備的UR製作後，飾品的UR製作也於本次更新後登場。玩家能從各種遊戲內容中獲得僅可使用於飾品製作的物品「寶珠」，藉此製作出UR級的飾品。

「裝備圖鑑系統」同樣是對玩家相當重要的系統更新。玩家能蒐集符合條件的特性裝備，當在蒐集系統中滿足一定的條件後，玩家將能獲得額外的獎勵與能力加成。策略性的規劃與蒐集特性裝備是遊戲有趣的一環。