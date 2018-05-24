廣編／天堂2：革命　推出「龍族裝備」嶄新登場

全球成長最快速的手機遊戲公司網石(Netmarble Corporation)今(24日)宣布，MMORPG《天堂2：革命》推出重大更新，龍族裝備以及UR級飾品於本次更新後登場。
全新登場的龍族裝備為擁有龍族特性加成的裝備，其特性為給予龍族怪物額外的傷害或降低所受到的傷害，能幫助玩家在阿班多領地狩獵怪物。
繼武器和裝備的UR製作後，飾品的UR製作也於本次更新後登場。玩家能從各種遊戲內容中獲得僅可使用於飾品製作的物品「寶珠」，藉此製作出UR級的飾品。
「裝備圖鑑系統」同樣是對玩家相當重要的系統更新。玩家能蒐集符合條件的特性裝備，當在蒐集系統中滿足一定的條件後，玩家將能獲得額外的獎勵與能力加成。策略性的規劃與蒐集特性裝備是遊戲有趣的一環。
本次更新優化了同盟系統的外觀，玩家現在能設定同盟名稱、介紹同盟與選擇同盟關心的事，這將能強化血盟之間的聯繫。每個同盟最多由3個血盟所組成。
網石舉行了多種活動以慶祝本次更新，包含「幸運箱抽獎活動」。玩家將能獲得幸運的抽獎券並抽取幸運箱，有機會獲得S級至R級的龍族裝備或是R級的王朝飾品。
簽到活動將舉行一周，參與的玩家可獲得龍族裝備。此外，活動期間玩家將能根據上線時間獲得點數，並使用點數兌換SR級超越之石、SR級特性之石與其他豐厚的獎勵。
《天堂2：革命》為具備了頂尖遊戲引擎魔域幻境4（Unreal Engine 4）打造的高畫質、大規模開放領域、即時千人團戰的MMORPG手遊。欲了解更多《天堂2：革命》遊戲相關資訊請見官方網站以及官方臉書粉絲團。