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中央社

駐加代表處台灣之夜 感謝相挺參與WHA

中央社2018/05/24 14:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多23日專電）駐加拿大代表處22日在渥太華舉辦「2018台灣之夜」，代理代表林明誠代表台灣，感謝加拿大政府及國會議員公開支持台灣參與今年世界衛生大會(WHA)。

多位加國議員則在致詞時，肯定台裔加拿大人對加台友好關係的貢獻，也強調加拿大須支持並維護台灣尊嚴，無論是在台營運的加國企業如加拿大航空，或是聯合國及WHA等國際組織，均應傾聽台灣聲音，尊重台灣意見及考慮台灣利益，挺身捍衛台灣。

昨晚的「台灣之夜」，林明誠夫婦及代表處全體同仁參加，加國政要及各界友人約200人出席。由於正值WHA在日內瓦舉行，加拿大首次發言強調「疾病無國界」挺台，林明誠對加拿大政府和議員的支持，特別表示感謝。

林明誠並強調，台加共享自由民主、人權法治等普世價值，台灣為加拿大全球第12大及亞洲第5大貿易夥伴，雙邊經貿及民間交流密切，長榮航空、中華航空及加拿大航空每週共計28班航班自多倫多、溫哥華往返台北。他期盼加國政府與台灣合作，扮演民間企業的堅實後盾，保障企業營運自由。

林明誠也提到，今年4月台灣與紐芬蘭暨拉布拉多省簽署「駕照相互承認協議」，自此，台灣與加拿大10省均完成簽署，雙方基於平等互惠原則與各自交通法規規定，免試相互承認駕照。

加台國會友好協會會長、眾議員史葛落（JudySgro）22日下午在國會發表聲明，邀請所有議員參加「台灣之夜」，並在臉書及推特發布訊息。她在致詞時，特別肯定台裔加拿大人為加台友好關係所作的貢獻。

保守黨眾院領袖柏根（Candice Bergen）代表黨魁謝爾（Andrew Scheer）表達祝賀，並稱她在今年4月第二度訪台，對台灣民主發展、關懷弱勢與原住民、尊重人權等實踐，深感敬佩。她也讚揚台加經貿關係密切，盼藉由跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）等，強化台加經貿合作。

柏根同時指出，加拿大必須支持並維護台灣尊嚴，無論是在台營運的加國企業如加拿大航空，或是聯合國及世界衛生大會等國際組織，均應傾聽台灣聲音，尊重台灣意見及考慮台灣利益。加拿大應該挺身捍衛台灣。

新民主黨眾議員戴維斯（Don Davies）則代表黨魁辛赫（Jagmeet Singh），強調台加共享普世價值，呼籲加國各黨共同支持台灣加入國際民航組織（ICAO）及WHA等全球體系。魁北克國會議員團發言人佛坦（RhealFortin）眾議員也期盼台灣與魁北克及加拿大友誼長存。

當晚還有渥太華台灣同鄉會、蒙特婁洪育仙小提琴及大提琴二重奏、蒙特婁Moments合唱團等深具台灣特色的精彩演出，賓主盡歡。（編輯：屈享平）1070524

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