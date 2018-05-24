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中央社

關係緊繃 美國下令驅逐2委內瑞拉外交官

中央社2018/05/24 14:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國務院今天表示，要求兩名委內瑞拉外交官48小時內離開美國，以回應委內瑞拉下令驅逐兩名美國高階外交官舉動。

法新社報導，美國國務院發言人諾爾特（HeatherNauert）聲明表示：「這個行動是為了回應馬杜洛（Nicolas Maduro）政權決定將美國駐委內瑞拉代辦和美國駐卡拉卡斯大使館副館長列為不受歡迎人物。」

委內瑞拉總統馬杜洛爭議性連任後，美國加強制裁力道，因此委內瑞拉本週稍早下令驅逐兩名美國駐當地高階外交官。

路透社報導，華盛頓譴責選舉「虛假」，對委內瑞拉祭出新制裁，雙方驅逐外交官事件讓兩國緊張關係升溫。

委內瑞拉左派總統馬杜洛20日以些微差距贏得連任，不過，批評者表示，投票不自由公正。美國、歐洲聯盟（EU）和幾個拉丁美洲國家表示，這場選舉不符合民主標準。

美國總統川普21日祭出制裁，讓委內瑞拉出售國有資產難上加難。馬杜洛昨天做出回應，指控美國駐委內瑞拉代辦羅賓遜（Todd Robinson）涉入「軍事陰謀」，要他和另一名高階外交官48小時內離開委內瑞拉。

美國國務院和兩名外交官否認馬杜洛的指控。

馬杜洛第2個6年任期將從明年1月開始。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070524

6月電子期金融期齊漲駐加代表處台灣之夜 感謝相...

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