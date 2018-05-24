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中央社

國際壓力大 中國要巴基斯坦把恐怖首腦遷西亞

中央社2018/05/24 14:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里24日專電）在國際社會壓力下，中國最近向巴基斯坦建議，將涉嫌印度孟買恐怖攻擊的虔誠軍首腦薩伊德（Hafez Saeed）遷往西亞國家。

巴基斯坦總理阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）的一名助理告訴印度快報（The Indian Express），中國國家主席習近平4月在博鰲論壇期間，向阿巴西提出建議，希望巴基斯坦把虔誠軍（Jamaat-ud-Dawa）首腦薩伊德遷往西亞國家。

這名要求保留身分的助理透露，在習近平與阿巴西的35分鐘會談上，聚焦在尋求處理薩伊德的解決方案。阿巴西已諮詢政府的法律小組，但小組尚未提出解決方案。

薩伊德議題可能會移交給巴基斯坦下一屆政府，因為阿巴西任期將在5月31日結束，大選將在7月底舉行。

薩伊德涉嫌策劃2008年孟買恐怖攻擊事件，成為印度頭號通緝犯，但巴基斯坦去年把薩伊德軟禁9個月後又將他釋放，因而飽受印度和美國批評巴基斯坦包庇恐怖分子和恐怖組織。

中國在國際場合支持巴基斯坦，連續阻撓印度提報藏匿在巴基斯坦的恐怖分子列入聯合國黑名單，印度和國際社會對此有所批評。

由於巴基斯坦前總理夏立夫（Nawaz Sharif）日前公開質疑官方為何允許恐怖分子跨越邊界在孟買殺害150人，首次間接證實2008年孟買連環恐怖攻擊事件是巴基斯坦恐怖組織所為，巴基斯坦官方過去一直否認此事。

印度指控巴基斯坦三軍情報局幕後支持巴基斯坦恐怖組織不斷在印度發動恐怖攻擊事件，夏立夫任內曾試圖阻止，但最後遭控涉貪下台。（編輯：陳俊碩）1070524

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